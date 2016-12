Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalainen osuuskunta rakentaa palasista työttömälle työn Puoli vuotta toiminut kotkalainen työosuuskunta Puuharit tasoittaa pitkäaikaistyöttömän tietä takaisin työmarkkinoille. Osuuskunta ottaa vastaan kaikenkokoisia työtilauksia yksityisiltä ihmisiltä sekä yrityksiltä ja lupaa tehdä ne valmiiksi. Tällä hetkellä osuuskunnan kymmenen jäsenen joukosta löytyy osaamista mm. rakentamiseen ja remontointiin, puutarhanhoitoon, romunkeräykseen ja kierrätykseen, siivoukseen, valokuvaukseen ja graafisen suunnitteluun, musiikinopetukseen. — Seitsemän jäsenen rajapyykin ohittaminen oli tärkeä etappi. Sen jälkeen viranomaiset eivät tulkitse osuuskunnan jäseniä yrittäjiksi vaan työntekijöiksi, jolloin he säilyttävät palkansaajan sosiaaliturvaetuudet. He saavat kertyvien ansioiden mukaan soviteltua työttömyyspäivärahaa, osuuskunnan puheenjohtaja Kim Auvinen selvittää. Palkan ja työttömyysturvan yhteensovittaminen ei Auvisen mukaan ole niin vaikeaa kuin mitä julkisuudessa usein valitetaan. — Ensimmäisellä kerralla päätöksen saaminen vie jonkin aikaa, mutta kun se on kerran tehty, asiat rullaavat joustavasti. Työvoimaviranomaiset ovat suhtautuneet osuuskunnan kautta tapahtuvaan työllistämiseen positiivisesti. Idea työosuuskunnasta kypsyi Auvisen kokemuksista omassa leipätyössä. Vapaaseurakunnan nuorisopastorina hän on joutunut paljon tekemisiin työttömyyttä seuraavien ongelmien kanssa. Osuuskunnalla ei ole sidoksia Auvisen seurakuntatyöhön vaan se on synnytetty yksin jäsenten työllistämiseksi. — Oleellista on löytää töitä mukaan lähteville työttömille. Jäsenmäärän nopeaa kasvua emme tavoittele. Pikemminkin tavoitteena on maltillinen kasvu, jotta saamme kaikki asiat pelaamaan hallitusti, Kim Auvinen sanoo. Lue lisää päivän Kymen Sanomista. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/06/Kotkalainen%20osuuskunta%20rakentaa%20palasista%20ty%C3%B6tt%C3%B6m%C3%A4lle%20ty%C3%B6n/2016321604316/4