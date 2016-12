Uutinen

Kymen Sanomat: Itsenäisyyspäivä näkyi Etelä-Kymenlaaksossa monissa tapahtumissa Itsenäisyyspäivää on vietetty Etelä-Kymenlaaksossa aurinkoisessa pakkassäässä. Haminassa Reserviupseerikoulun eteen ja Kadettikoulunkadun varrelle oli kerääntynyt satoja ihmisiä seuraamaan paraatikatselmusta ja ohimarssia. Varusmiesten ja upseerioppilaiden lisäksi paikalla oli sotaveteraaneja. — Haluamme vastuullisesti vaalia perinnettä, jonka te veteraanit olette meille jättäneet. Siinä on tärkeä viesti nuorille yhteiskunnan vastuusta. Ilman veteraanien vastuunoton valmiutta eläisimme nyt hyvin erilaisessa maassa, totesi RUK:n johtaja, eversti Markku Hutka. Kotkan kaupungin ja Kotkan seurakunnan yhteisessä tilaisuudessa nautittiin kakkukahvit Suomen kunniaksi. — Meidän tehtävänämme on tukea veteraaneja ja antaa heille arvokas elämä. Olemme ylpeitä suomalaisuudesta, sanoi Kotkan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Nina Brask (sd.) puheessaan. Braskin mukaan katseet kääntyvät jo kohti ensi vuotta ja Suomi 100 -teemaa, joka yhdistää Kotkassa monia tapahtumia. — Juhlavuosi avataan Kotkassa näyttävästi uutenavuotena. Lue koko uutinen:

