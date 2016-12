Uutinen

Kymen Sanomat: Toimeentulotuen siirtyminen tuo jouluruuhkan Kelan toimistoihin Toimeentulotuen hakeminen siirtyi joulukuun alussa kuntien sosiaalitoimistoista Kelaan. Hankepäällikkö Heli Kauhanen kertoo, että joulukuun aikana odotetaan saapuvaksi 150 000 hakemusta, jotka koskevat tammikuussa 2017 maksettavaa toimeentulotukea. Se tietää ruuhkaa. Kelan kaikki palveluneuvojat on koulutettu toimeentulotuen tehtäviin. Lisäksi tämän vuoden lopussa ja ensi vuoden alussa toimistoissa on asiakkaita auttamassa palveluopastajia, jotka tiedustelevat tulijoilta asioinnin syytä. — Meillä on valmistauduttu tähän siirtoon rekrytoimalla pitkin vuottaa uutta henkilökuntaa. Koko maassa toimihenkilöiden lisäys on 650. Kotkan toimistossa uusia on 22. Vuodenvaihteen lomia on rajoitettu ja myös ylitöihin on varauduttu, sanoo Kauhanen. Toimeentulotuen hakemuslomakkeita on ollut saatavana tämän kuun alusta lähtien Kelan toimistoista ja kuntien sosiaalitoimistoista. Hakemuksia voi myös tulostaa netistä osoitteessa www.kela.fi/lomakkeet. Toistaiseksi lomakkeet toimitetaan postitse tai asioimalla Kelan palvelupisteissä, mutta 12. joulukuuta hakeminen tehostuu, kun verkkoasiointi avautuu. Sen jälkeen myös hakemuksen liitteet voi toimittaa verkossa ja liitteeksi riittää esimerkiksi selkeä kännykällä otettu kuva. 12. joulukuuta avautuu myös toimeentuloasiakkaille tarkoitettu puhelinpalvelu. Hakemuksia on joulukuun alkupäivinä mennyt edelleen kuntien sosiaalitoimistoihin. Viesti siirrosta ei ole mennyt kaikille perille, vaikka Kela on lähettänyt huhtikuusta alkaen tiedotteita ja infolehtisiä jaettavaksi kuntiin. Kauhasen mukaan sosiaalitoimistojen pitää lähettää postitse ensi vuoden tammikuun tukea koskevat hakemukset Kelaan. Toimeentulohakemusten käsittely alkaa Kelassa 15. joulukuuta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/05/Toimeentulotuen%20siirtyminen%20tuo%20jouluruuhkan%20Kelan%20toimistoihin%20/2016321596498/4