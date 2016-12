Uutinen

Kymen Sanomat: Semi Lommi ja Mervi Haakana eroavat Kotkan kaupunginhallituksen jäsenyydestä Kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja Semi Lommi (vas.) on ilmoittanut luopuvansa kaupunginhallituksen jäsenyydestä vuodenvaihteessa. Saman ratkaisun ovat tehneet kaupunginhallituksen jäsen Mervi Haakana (vihr.) ja varajäsen Annika Aalto-Partanen (vihr.). Uuden kuntalain mukaan kaupunginvaltuutetut, kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä lautakuntien jäsenet voivat erota toimestaan vuoden 2016 lopussa. Seuraavat kuntavaalit pidetään vuoden 2017 huhtikuussa ja uudet luottamushenkilöt aloittavat toimikautensa kesäkuussa. Luottamustoimistaan aikovat luopua myös teknisen lautakunnan jäsen Petra Ahvenainen (ps.) ja varajäsen Antero Mustonen (vas.), liikuntalautakunnan jäsen Natalia Martikainen (vas.) ja varajäsen Veli Matti Kleimola (vas.sit.). Myös keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Raija Holopainen (sdp.) on ilmoittanut hakevansa eroa lautakunnan jäsenyydestä. Holopaisen perustelu on se, että hän aikoo asettua ehdokkaaksi tulevissa kunnallisvaaleissa. Kotkan kaupunginvaltuusto käsittelee eroilmoituksia joulukuun 12. päivänä pidettävässä kokouksessaan ja valitsee luottamuspaikoistaan eroavien tilalle uudet jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Lue koko uutinen:

