Uutinen

Kymen Sanomat: Kymenlaaksossa varoitellaan huonosta ajokelistä Kymenlaaksossa autoilijoiden kannattaa tänään varata aikaa ja malttia. Ilmatieteenlaitoksen mukaan ajokeli Kymenlaaksossa on huono. Vielä huonompaan keliin on syytä varautua, jos aikoo tänään ajella Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan tai Kainuun suunnalla. Merellä liikkujia puolestaan varoitellaan kovasta tuulesta Suomenlahdella länsituulta on ennusteen mukaan 18 metriä sekunnissa. Päiväsaikaan lämpötila on Kotkan seudulla plussan puolella, mutta jälleen illalla pitäisi pakastaa. Huominen itsenäisyyspäivä mennään koko päivä pakkasen puolella: lämpötilan ennustetaan olevan Kotkassa 6:sta 12:een astetta pakkasta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/05/Kymenlaaksossa%20varoitellaan%20huonosta%20ajokelist%C3%A4/2016321601674/4