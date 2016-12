Uutinen

Kymen Sanomat: Itsenäisyyspäivää juhlitaan myös Etelä-Kymenlaaksossa — katso vinkit tapahtumista Tiistaina 6.12. vietetään itsenäisyyspäivää juhlallisin menoin eri puolilla Suomea. Myös Etelä-Kymenlaakson kunnissa järjestetään itsenäisyyttä juhlistavia tapahtumia. Pyhtäällä jumalanpalvelus ja juhla Pyhtäällä itsenäisyyspäivän vietto alkaa seppeleenlaskulla Haaviston sankarihautausmaalla kello 9. Kaksikielinen sanajumalanpalvelus alkaa Pyhtään kirkossa kello 10. Sen jälkeen lasketaan seppeleet kirkon sankarihautausmaalle ja Heinlahden muistomerkille. Juhlallisuudet jatkuvat kahvitarjoilulla Huutjärven koulussa kello 11.30 alkaen. Itsenäisyyspäivän juhla alkaa kello 12. Ohjelmassa on muun muassa musiikkia: Jouko Teikari, oboe, Niina Huopainen, piano, Pia Kitunen, laulu. Juhlapuhujana on Veera Toivonen. Kaakonkulmalla puhuu maakuntajohtaja Kaakonkulmalla itsenäisyyspäivän juhlistaminen lähtee liikkeelle kunniakäynneillä ja seppeleenlaskuilla. Klamilan kirkolla niin tehdään kello 9, Miehikkälän kirkolla kello 9.30. Juhlajumalanpalvelukset pidetään Virolahden ja Miehikkälän kirkoissa. Ne alkavat kello 10. Virolahden sankarihaudoilla käynti seppeleenlaskuineen on ohjelmassa noin kello 11.15. Virolahden ja Miehikkälän kuntien sekä kappeliseurakuntien järestämä itsenäisyysjuhla alkaa kahvitarjoilulla Virolahden yläkoulun ja lukion ruokasalissa kello 11.30. Varsinainen juhla alkaa juhlasalissa kello 12.15. Juhlapuheen pitää maakuntajohtaja Jaakko Mikkola. Kotkassa konsertti ja kynttiläkulkue Kotkassa itsenäisyypäivän sanajumalanpalvelukset alkavat Kotkan ja Kymin kirkoissa kello 10. Jumanlanpalveluksen jälkeen ohjelmassa on kunniakäynti sankarihaudoilla. Kymin kirkolla on seppeltenlaskun jälkeen kahvitarjoilu Helilän seurakuntatalossa. Kotkan kaupungin ja seurakunnan itsenäisyyspäivänjuhlan kahvitarjoilu alkaa kello 13 Kotkan seurakuntakeskuksessa. Tilaisuuden ohjelmassa on kaupungin tervehdys, musiikkiesityksiä ja lausuntaa. Juhlapuheen pitää Jouni Eho. Ohjelma alkaa kello 14. Perinteinen partiolaisten kynttiläkulkue lähtee Kotkan Kauppatorilta sankarihautausmaalle kello 15. Kotkan Laulumiehet järjestää itsenäisyyspäivänä konsertin Kotkan kirkossa kello 16. Uruissa on Kaj-Erik Gustafsson, pianolla esityksiä säestää Esa Ylönen. Yksinlaulua esittävät Antti Koivisto ja Ilkka Puupponen, kuoron solisteina ovat Veikko Lisitsin ja Esko Puhakka. Haminassa lasketaan monta seppelettä Haminassa itsenäisyyspäivän ohjelmassa on monta seppeleenlaskua. Manpuolustusjärjestöt laskevat seppeleensä Marian kirkon pihalla olevalle sota-ajan sukupolvien elämäntyön muistomerkille kello 8.10. Myllykylän sankarihauta saa seppeleensä kello 9.00 ja Johaneksen kirkon pihalla oleva sankarihauta kello 9.30. Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus alkaa Johanneksen kirkossa kello 10. Haastattelusaarnan pitävät varuskunnan päällikkö Markku Hutka ja Juha Parjanen. Varuskunnan paraatikatselmus järjestetään Reserviupseerikoulun päärakennuksen kentällä kello 12. Ohimarssi on katselmuksen jälkeen Kadettikoulunkadulla. Ihamaan Vasapirtillä vietetään itsenäisyysjuhlaa ja lauletaan joululauluja kello 13. Mukana on Veteraanikuoro. Haminan kaupungin järjestämä itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla alkaa Simeon-salissa kello 14. Juhlapuhujana on eversti Markku Juhla. Juhlan jälkeen on kahvitarjoilu. Lue koko uutinen:

