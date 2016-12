Uutinen

Kymen Sanomat: Itsenäisyyspäivä muuttaa aukioloaikoja - katso tästä, miten Itsenäisyyspäivä muuttaa tämän viikon tiistain normaaliarjesta pyhäpäiväksi. Se aiheuttaa muutoksia moniin arkirutiineihin. Oheisessa itsenäisyyspäivän muistiossa muutoksista tärkeimpiä. Alkot Alkon myymälät palvelevat itsenäisyyspäivän aattona pääsääntöisesti kello 9—18. Itsenäisyyspäivänä myymälät ovat kiinni. Apteekit Kotkansaarella päivystää Keski-Kotkan apteekki, joka on avoinna tiistaina klo 10—18. Karhulassa Helilän Keskus-Apteekki on avoinna tiistaina klo 11—15. Haminassa päivystää itsenäisyyspäivänä Haminan Keskus-Apteekki klo 10—15. Eläinlääkärit Kotkassa ja Pyhtäällä päivystävän eläinlääkärin tavoittaa arkisin klo 8—16 numerosta 044 767 6710 ja 0400 254 106. Kello 16 jälkeen ja viikonloppuna numerosta 0600 15253. Haminassa, Miehikkälässä ja Virolahdella eläinlääkäripäivystyksen numero on 0600 14499. Hammaslääkäri Kymenlaakson kuntien yhteinen alueellinen suun terveydenhuollon ilta-, viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys on Kymenlaakson keskussairaalassa, Kotkantie 41. Päivystykseen pääsee ainoastaan ajanvarauksella. Päivystysaika on arkisin maanantaista perjantaihin klo 16—21 ja viikonloppuina sekä arkipyhinä klo 10—21. Puheluihin vastataan arkisin klo 15—21 ja viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8—21 numerosta 020 633 1000. Junat VR:n lähiliikenteen junat kulkevat itsenäisyyspäivän aattona 5.12. perjantaiaikataulujen mukaan. Itsenäisyyspäivänä 6.12. on sunnuntaiaikataulut. Liikenteessä on joitakin lisäjunia. Kaukojunat noudattavat itsenäisyyspäivänä 6.12. pääosin sunnuntaiaikatauluja. Liikenteessä on kuitenkin joitakin poikkeuksia: muutamia vuoroja on peruttu ja kulussa on myös lisäjunia. Junaliikenteen poikkeukset voi tarkistaa www.vr.fi -sivujen matkahausta. Jäteasemat Kaikki Kymenlaakson Jäte Oy:n jäteasemat ovat suljettuina itsenäisyyspäivänä. Muina päivinä ensi viikolla palvellaan normaalisti. Kymenlaakson Jäte hoitaa jäteasemia Kouvolassa, Iitissä, Kotkassa, Mäntyharjulla ja Lapinjärvellä. Haminan, Virolahden ja Miehikkälän jäteasemista vastaavat kunnat itse. Kaupat Kauppojen aukioloajat vapautuivat, joten myymälät saavat olla vapaasti auki viikonpäivästä ja myymälän koosta tai sijainnista riippumatta. Kirjastot Kotkan pääkirjasto ja Karhulan kirjasto ovat maanantaina avoinna klo 9—15. Karhuvuoren kirjastossa voi asioida maanantaina sekä tiistaina omatoimisesti klo 7—21. Haminan pääkirjasto on avoinna maanantaina 5.12. klo 10—14. Itsenäisyyspäivästä alkaen kirjasto on suljettuna hyllyremontin ajan 3.1. saakka. Ruissalon kirjasto on avoinna maanantaina klo 10—14. Pyhtään kirjasto on avoinna maanantaina klo 10—14. Kaikki alueen kirjastot ovat suljettuina itsenäisyyspäivänä, Virolahden ja Miehikkälän kirjastot myös maanantaina. Lehti Kymen Sanomat ilmestyy normaalisti itsenäisyyspäivän aikana. Linja-autot Itsenäisyyspäivä aiheuttaa seuraavia muutoksia linja-autoliikenteeseen Kotkassa: Paikallisliikenne Kotka—Hamina—Pyhtää maanantai 5. joulukuuta arkiliikenne. Tiistai 6. joulukuuta itsenäisyyspäivä sunnuntailiikenne, kaukoliikenteessä ei SS-vuoroja. Tarkat aikataulut: www.kotka.fi/aikataulut sekä www.matkahuolto.fi tai puhelinnumerosta 0200 4000. Lääkäripäivystys Kotkan terveysasemat ovat kiinni tiistaina. Lääkäripäivystys on silloin Kymenlaakson keskussairaalassa, numero 020 633 1000. Myös yöpäivystys hoidetaan Kymenlaakson keskussairaalassa. Haminan sairaalan päivystyspoliklinikka on avoinna joka päivä klo 8—22. Yöpäivystys on Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa. Posti Postin palvelupisteverkostoon kuuluu 1400 postia ja pakettiautomaattia. Posteista 90 prosenttia on kauppojen ja muiden liikeyritysten ylläpitämiä, ja ne palvelevat itsenäisyyspäivänä omien aukioloaikojensa mukaan. Pyhäpäivät tuovat muutoksia Postin omien myymälöiden aukioloaikoihin. Itsenäisyyspäivän aattona 5. joulukuuta Postin omat myymälät sulkevat klo 18. Itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta Postin omat myymälät ovat kiinni. Uimahallit Uimahallit sekä Kotkassa että Haminassa ovat suljettuina itsenäisyyspäivänä. Tukikeskus Villa Tukikeskus Villa päivystää ympäri vuorokauden Pohjoispuistokatu 1:ssä. Keskukseen voi soittaa numeroihin 05 234 5800 ja 040 509 5111. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/05/Itsen%C3%A4isyysp%C3%A4iv%C3%A4%20muuttaa%20aukioloaikoja%20-%20katso%20t%C3%A4st%C3%A4%2C%20miten/2016321601677/4