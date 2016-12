Uutinen

Kymen Sanomat: Virojoella sijaitseva R. Hallikainen on toiminut 70-luvulta lähtien Virojoen keskustassa palvelee yritys, jolla on monta rautaa tulessa. Pihapiirissä toimii rautakauppa, maatalousmyymälä, huoltamo sekä pienkonekorjaamo. — Isäukko osti huoltoaseman vuonna 1972. Silloin perustettiin R. Hallikainen, nykyinen yrittäjä Raine Hallikainen muistelee isäänsä Reinoa. Yritys laajeni Reino Hallikaisen johdolla huoltoasemasta monipuoliseksi rauta- ja maatalouskaupaksi. Vuonna 1984 rakennettiin nykyinen myymälähalli. Raine Hallikainen aloitti työt firmassa ja pikkupoikana. Vastuunalaiseksi yhtiökumppaniksi hän siirtyi vuonna 1980. Nykyisin hän pyörittää yritystä yhdessä vaimonsa Niina Hallikaisen kanssa. Pitkän iän salaisuus on monen tekijän summa, yrittäjät uskovat. Monipuolisuus on yksi tärkeä tekijä, jos joku toimiala laahaa, voi toinen tukea. Lue lisää päivän Kymen Sanomista tai digilehdestä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/04/Virojoella%20sijaitseva%20R.%20Hallikainen%20on%20toiminut%2070-luvulta%20l%C3%A4htien/2016321589473/4