Kymen Sanomat: Tuo joulu tupaan turvallisesti ja naapureita ärsyttämättä Miten jouluvalot asetetaan? Saako rappukäytävässä pitää ovikranssia? Mihin taloyhtiön joulukuusi laitetaan? Joulukoristeiden käytössä on tärkeää huomioida sekä naapurit että turvallisuus, muistutetaan Kiinteistöliitosta. Asukas saa lähtökohtaisesti virittää ja sisustaa huoneistonsa sekä parvekkeensa niin kuin haluaa. Koristelussa on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon naapurien mielenrauha sekä paloturvallisuus. Erityisesti uudenlaiset valosarjat kirkkaine ja vilkkuvine erivärisine valoineen saattavat aiheuttaa haittaa naapureille. — Jos naapurin jouluvalot ärsyttävät, hyvä ja avoin keskustelu naapurin kanssa on paras tapa vaikuttaa asiaan. Taloyhtiö voi myös ohjeistaa asukkaita jouluvalojen käytössä. Joulumieltä ja avoimuutta kannattaa käyttää tässäkin, sanoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen. Ääritilanteessa taloyhtiö voi kieltää valot, jos ne aiheuttavat vaaraa tai meteliä ja asunnon omistaja rikkoo järjestystä. — Naapuruussuhdelaki kieltää rakennuksen ja huoneiston käytön siten, että naapurille tai muuten lähistöllä asuville aiheutuu kohtuutonta rasitusta esimerkiksi valosta, melusta, noesta, pölystä tai haitallisista aineista, toteaa Pynnönen. Joulukoristeiden ja ovikranssien sijoittaminen rappukäytävään aiheuttaa myös kerrostaloissa päänvaivaa. Taustalla on pelastuslain muutos muutama vuosi sitten, jolloin käytiin kiivasta keskustelua asiasta. — Pelastuslain tiukin mahdollinen tulkinta kieltää periaatteessa tavaroiden säilyttämisen kerrostalojen kulkureiteillä. Lain soveltaminen on hieman eri asia: Pelastustoimen mukaan säilyttäminen ei terminä kuitenkaan tarkoita tavanomaisia ilmoitustauluja, kynnysmattoja tai ovikoristeita, muistuttaa Pynnönen. Rappukäytävässä ei saa säilyttää lastenvaunuja, pulkkia tai muita kulkua haittaavia esineitä. Myös taloyhtiön joulukuusi on sijoitettava pihalle eikä aulaan tai porraskäytävään. — Myös kynttilöiden sekä sähkövalojen kanssa täytyy huolehtia paloturvallisuudesta. Johdotettuja koristeita kannattaa pitää silmällä, jotta muuntajat, johdot tai valot eivät vahingossakaan kuumene liikaa. Vaurioituneita koristevaloja ei pidä käyttää tai yrittää korjata, vaan ne tulee toimittaa niille tarkoitettuun kierrätyspisteeseen. Kiinteistöliitto on koonnut turvalliseen ja fiksuun joulunviettoon opastavan joulumuistion, joka voidaan jakaa taloyhtiöissä ilmoitustauluille tai asuntoihin. Joulumuistio löytyy osoitteesta www.taloyhtio.net/ajassa/joulu. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/04/Tuo%20joulu%20tupaan%E2%80%89turvallisesti%20ja%20naapureita%20%C3%A4rsytt%C3%A4m%C3%A4tt%C3%A4%20/2016321588671/4