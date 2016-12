Uutinen

Kymen Sanomat: Tappeluun väliin mennyt Liisi Laitila: ”Kun joku on hädässä, silloin autetaan” Tasavallan presidentti Sauli Niinistön Facebook-sivuilla julkaistiin kannustava viesti pari viikkoa sitten. — Annetaan Liisille tässä työssä virka-apua, minä olen mukana, Niinistö kirjoitti. Presidentin tuki on tarkoitettu kotkalaiselle Liisi Laitilalle, 18. Hän oli pysäyttämässä koulun pihalla puhjennutta tappelua, johon muut oppilaat eivät puuttuneet. Tapaus pysäytti Laitilan ja hän halusi tehdä asialle jotain. Koulun rehtorin ehdotuksesta hän on menossa puhumaan koululaisille kiusaamisesta ja yhteishengestä. Myös kaupunki huomioi tapauksen. Kotka palkitsee Laitilan ja hänen tavoin tappeluun väliin menneen Anni Raatikaisen esimerkillisestä toiminnasta itsenäisyyspäivänä nuorisovaltuuston juhlassa. Laitilan rohkeus puuttua epäkohtiin kumpuaa perheestä. Isossa perheessä toisista välittäminen on aina ollut tärkeää. — Perheemme periaate on, että jos joku on hädässä tai avun tarpeessa, niin silloin autetaan, Laitila sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/04/Tappeluun%20v%C3%A4liin%20mennyt%20Liisi%20Laitila%3A%20%E2%80%9DKun%20joku%20on%20h%C3%A4d%C3%A4ss%C3%A4%2C%20silloin%20autetaan%E2%80%9D/2016321579518/4