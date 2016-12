Uutinen

Kymen Sanomat: Mitä Imatrankoskella oikein viime yönä tapahtui — lue tästä, mitä ampumatapauksesta nyt tiedetään Lauantai-illan vietto Imatran Koskenpartaalla muuttui koko maata koskettavaksi suruksi järkyttävän ampumatapauksen vuoksi. Tästä koosteesta näet, mitä tapahtumasta tällä hetkellä on tiedossa. Silminnäkijöiden mukaan Koskenpartaalla oli ennen tapahtumaa liikkunut henkilöauto, joka jäi seisomaan aamuyön tuntien jälkeenkin Vuoksenvahdin edustalle. Autoliikenne kävelykadulla on äärimmäisen harvinaista. Poliisi ei kuitenkaan vahvista saaneensa etukäteen tietoa häiritsevästä ajelusta. Itse ampumatapaus tapahtui kello kahdentoista aikaan. Tapahtumapaikkana on ollut Vuoksenvahdin Koskenpartaan puoleinen sisäänkäynti, jossa surmat on tehty portaiden edessä. Hälytys tapahtumasta on tehty paikalla olleilta ihmisiltä, joita on ollut paljon. Vuoksenvahdissa oli puolen yön aikaan runsaasti asiakkaita. Ravintolan ikkunat puolestaan avautuvat ampumapaikkaan päin. Poliisi on päässyt paikalle poikkeuksellisen nopeasti, sillä päivystäviä yksiköitä on ollut liikenteessä Imatran lähistöllä useita. Tapahtumapaikalta on välittömästi otettu kiinni mies, jota epäillään ampujaksi. Kolmen surmatun lisäksi paikalla olleet kertovat myös neljännestä uhrista, joka olisi viety sairaalahoitoon, mutta poliisi ei vahvista tietoa. Järjestyksenvalvontapalveluista vastaava yritys on kommentoinut Facebookissa henkilöstönsä olevan kunnossa. Poliisi ei kerro asiasta yöllä enempää. Tilanne halutaan rauhoittaa tutkinnalle, joka käynnistyi ampumatapauksen jälkeen välittömästi. Pari tuntia tapahtuman jälkeen Koskenpartaalle ilmestyivät poliisin teknisen rikostutkinnan henkilöt, jotka aloittivat saman tien omat selvityksensä. Tutkinnan edetessä myös eristettyä aluetta tapahtumapaikan ympärillä laajennettiin. Samaan aikaan, kun poliisi vaikenee, sosiaalisessa mediassa tapahtuman käsittely velloo voimakkaana. Suositussa Facebookin Imatra-ryhmässä kommentoitiin pian tapahtuman jälkeen muun muassa tekijän mahdollista henkilöllisyyttä. Ryhmässä jaettiin myös kuvaa uhreista, minkä jälkeen keskusteluketju suljettiin. Muun muassa paikallinen nettipoliisi Timo Härkönen on vedonnut kommentissaan ryhmän jäseniin, jotta henkilöihin kohdistuvat viestit välitettäisiin suoraan poliisille. Poliisi tiedottaa asiasta seuraavan kerran aikaisintaan sunnuntaina kello 10. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/04/Mit%C3%A4%20Imatrankoskella%20oikein%20viime%20y%C3%B6n%C3%A4%20tapahtui%20%E2%80%94%20lue%20t%C3%A4st%C3%A4%2C%20mit%C3%A4%20ampumatapauksesta%20nyt%20tiedet%C3%A4%C3%A4n/2016521597294/4