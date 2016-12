Uutinen

Kymen Sanomat: Katso Starboxin bloggareiden leivontavinkit: Uuniriisipuuroa, suklaajuustokakku ja aura-punajuuripiirakka Starbox.fi:n bloggaajat ovat jälleen kehitelleet maukkaita reseptejä tulevalle viikolle. Hempee-blogin Jonna Wallin aloitti joulukuun keittämällä maukasta uuniriisipuuroa, joka kypsyy uunissa puolitoista tuntia. Katso ohje uuniriisipuuron tekoon täältä. Herkuttelijat-ruokablogin Hertta Puumalainen suosittelee joulupöytään aura-punajuuripiirakkaa, johon on olemassa helppo resepti. Katso Hertan ohje aura-punajuuripiirakkaan täältä. Sokerivaltakunnan kuulumisia -blogin Sanja Alisic sai idean suklaajuustokakusta sen jälkeen, kun hänen lapsensa unohtivat pöydälle puolikkaan suklaalevyn. Voit lukea Sonjan ohjeen suklaajuustokakun tekoon täältä. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/04/Katso%20Starboxin%20bloggareiden%20leivontavinkit%3A%20Uuniriisipuuroa%2C%20suklaajuustokakku%20ja%20aura-punajuuripiirakka/2016521592166/4