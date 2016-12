Uutinen

Kymen Sanomat: KTP:n B-pojille pelkkiä voittoja eurokentillä — ”Mutta ei varailla vielä matkalippuja” KTP:n B-juniorit avasivat debyyttikautensa Euroopan nuorten koripalloliigassa EYBL:ssä neljällä voitolla yhtä monesta ottelusta. KTP pelaa 16-vuotiaiden Keski-Euroopan toisessa lohkossa. Torstaina kaatui tshekkiläinen USK Praha 75—46, perjantaina itävaltalainen Basket Dukes 108—29, lauantaina unkarilainen Ratgeber Academy Pecs 89—39 ja sunnuntaina vielä unkarilainen Megyeri Tigers 88—55. — Taso ei ollut ihan sitä, mitä odotimme. Mutta saimme pelata fyysisempiä otteluita kuin SM-sarjassa, ja se on kiva lisä. Lisäksi pystyimme kierrättämään pelaajia ja antamaan kaikille peliaikaa ja onnistumisen tunteita, päävalmentaja Marko Kylmälä kertoi puhelimitse sunnuntaina. — Ja tämä oli muutakin kuin pelaamista. Minulle tämä oli hyvä tilaisuus keskustella muiden valmentajien kanssa, ja pojat pääsivät treenaamaan englannin kielen taitoaan. Lohko pelataan loppuun helmikuussa Budapestissa. KTP on vahvasti tyrkyllä kahden parhaan joukkoon ja Keski-Euroopan finaaliturnaukseen. Sen turnauksen finalisteille aukeaa vielä paikka superfinaaliin, jossa Keski-Euroopan ja Itä-Euroopan lohkojen parhaat kohtaavat. — Siellä olisi vastassa todella kovia joukkueita. Mutta ei kannata vielä varailla matkalippuja, tässä on monta kovaa peliä jäljellä, Kylmälä toppuutteli. KTP:n ottelutilastoja EYBL:stä löydät tästä linkistä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/04/KTP%3An%20B-pojille%20pelkki%C3%A4%20voittoja%20eurokentill%C3%A4%20%E2%80%94%20%E2%80%9DMutta%20ei%20varailla%20viel%C3%A4%20matkalippuja%E2%80%9D/2016321599645/4