Kymen Sanomat: KTP:kin on varuillaan ottelumanipulaation varalta — 500 euron palkka ja tonnin puhelin soittavat hälytyskelloja Suomen Palloliitto pitää jalkapalloseuroja ajan tasalla kilpailumanipulaatiosta. Viimeksi asia oli esillä runsas viikko sitten Kakkosen A-lohkon sarjapalaverissa. Kilpailumanipulaatiolla tarkoitetaan epärehellistä toimintaa, jolla yritetään vaikuttaa urheilukilpailun kulkuun tai sen lopputulokseen. Se, että manipulaatiosta puhutaan Kakkosen sarjapalaverissa, ei ole ihme. — Palloliiton miesten sanoma oli, että Kakkonen on tässä suhteessa Suomen vaarallisin sarja, FC KTP:n tapahtumapäällikkö Matti Välimaa kertoo. — Liitto tuntuu ottavan manipulaation vakavasti ja panostavan kovasti sen torjuntaan. Välimaan mukaan Palloliitto ohjeistaa seuroja siitä, kuinka hämärämiehiä voi yrittää tunnistaa. — Jos pelaaja on pelannut Espanjan kakkosliigassa tai jonkin Afrikan maan maajoukkueessa ja on tulossa Suomeen pelaamaan Kakkosta, hälytyskellojen pitää soida. Tai jos pelaajalla on 500 euron palkka ja se puhuu tonnin puhelimeen. — Joskus agentit tyrkyttävät pelaajia ja lupaavat maksaa puolet palkastakin. Silloin voi olla tarkoituksena vain saada pelaaja seuraan sisään järjestelemään tuloksia, Välimaa sanoo. Suomessa kilpailumanipulaation ehkäisystä vastaa Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK), joka aloitti työnsä tammikuussa. — Kilpailumanipulaatiossa on vielä se piirre, jota dopingissa ei ole: se on kansainvälistä ja organisoitunutta rikollisuutta. Se tekee siitä äärettömän vakavan ilmiön. Kiireellinen asia on muuttaa Suomen lainsäädäntöä niin, että urheiluvedonlyöntirikos määritellään laissa rikokseksi, SUEK:n pääsihteeri Harri Syväsalmi toteaa.

