Kymen Sanomat: Bongaa defi ja pelasta ihmishenkiä Defibrillaattori pelastaa ihmishengen, jos sydän on pysähtynyt. Suomessa kansalaiskäyttöön tarkoitettuja laitteita on pari tuhatta, mutta suurimman osan sijoituspaikkaa ei tiedetä. Nyt alkaneessa kampanjassa Yksi elämä -terveystalkoot haluaa paikantaa kaikkien näiden elintärkeiden laitteiden sijainnit. Defibrillaattoreiden pitää olla kansalaisten käytössä, kun avuntarve on suurin. Kuka löytää defin? Kun ihmisen sydän pysähtyy, on jokainen minuutti tärkeä. Defibrillaattoreita eli defejä löytyy Suomesta jo monesta paikasta. Niitä on esimerkiksi työpaikoilla ja kauppakeskuksissa, mutta tieto niiden olemassaolosta on vain harvoilla. Tähän haetaan nyt muutosta. — Me Suomen Sydänliitossa saimme haasteen defien bongaamisesta. Otimme haasteen vastaan, kertoo Sydänliiton kehittämispäällikkö Mari Blek-Vehkaluoto. Defi-laitteen voi bongata kuka vain, Sydänliitto tarkistaa löytyykö bongattu defi rekisteristä ja tarvittaessa haastaa defin haltijan lisäämään sen rekisteriin. Rekisterissä on nyt hieman yli 700 laitetta eli arviolta 1300 laitetta kaipaa löytäjäänsä. Rekisteri löytyy osoitteesta defi.fi. Sydänliitto ja Yksi elämä käynnistivät joulukuun alussa kilpailun innostaakseen suomalaiset bongaamaan laitteita. Bongaaminen on yksinkertaista: ota defistä kuva ja jaa se sijaintitiedon kanssa Sydänliiton Facebook-tapahtumassa tunnisteilla #bongaadefi ja #sydänliitto. Kansalaiskäyttöön tarkoitetut defi-laitteet poikkeavat terveydenhuollon ammattilaisten käyttämistä monessa, mutta ei päätarkoituksessaan. Defibrillaattori antaa voimakkaan sähköimpulssin, jonka tarkoitus on poistaa sydämen pysäyttänyt kammiovärinä. Esimerkiksi kauppakeskuksesta löytyvä defi on erittäin helppo käyttää ja sen avulla kuka vain voi antaa apua ihmiselle, jonka sydän on pysähtynyt. — Defi on kevyt ja sen voi ottaa helposti mukaan autettavan luo. Laitteessa on kuvalliset ohjeet, ja se neuvoo suomenkielisin ääniohjein käyttäjää koko elvytystapahtuman ajan. Elvytettävän rintakehälle kiinnitetään kaksi tarramaista lappua, elektrodia, ja kun ne ovat paikoillaan laite tunnistaa itse tarvitseeko isku antaa. Eli kuka vain voi auttaa, kunhan laite on saatavilla, Blek-Vehkaluoto kuvailee. Sydänpysähdyksissä ensimmäinen auttaja onkin usein ohikulkija. Jos elvytys ja defibrillointi tapahtuu minuuteissa pysähdyksestä, jopa kolme neljästä selviää. Paineluelvytys ylläpitää verenkiertoa, mutta sydänpysähdyksen aiheuttaman rytmihäiriön poistoon tarvitaan defibrillaattorin antamaa sähkövirtaa. Siksi on tärkeää tietää, missä laitteita on saatavilla. Lue koko uutinen:

