Kymen Sanomat: ”Homma on lähtenyt positiivisesti lapasesta” — Kaakkois-Suomi juhlii näyttävästi 100-vuotiasta Vuosi 2017 on omistettu 100-vuotiaan Suomen juhlinnalle. Kynnys isänmaan juhlintaan on haluttu pitää matalana: kansalaiset voivat osallistua merkkivuoteen esimerkiksi retkeilemällä luonnossa, ottamalla metsä-selfien ja laulamalla karaokea. Juhlavuoden virallisen ohjelman kokoamisesta vastaa Suomi 100 -hanke. Ohjelmapäällikkö Suvi Innilä kertoo, että yksittäisten juhlatilaisuuksien tai -tapahtumien määrä lasketaan kymmenissä tuhansissa. — Homma on lähtenyt positiivisesti lapasesta. Viralliseen ohjelmaan voi pyrkiä verkkosivustolla suomifinland100.fi. Mukaan voi hakea ensi vuoden syksyyn asti. Hyväksytyt ohjelmahankkeet saavat käyttöönsä Suomi 100 -tunnuksen, ja ne tulevat myöhemmin osaksi juhlavuoden esittelyä Suomi 100 -verkkosivuilla. Juhlavuoden tärppejä Kymenlaaksossa ovat muun muassa The Tall Ships Races -purjelaivatapahtuma Kotkassa ja Kuusankoskella avautuva Kymijoki Suomen taiteessa -näyttely, joka esittelee kuvataiteen kultakauden mestareiden teoksia. Taidekeskus Salmela ja Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo nostavat esille nykytaiteilijoiden näkemyksiä itsenäisestä isänmaasta taiteessa, musiikissa ja kulttuurissa. Kymenlaakson liiton haastekampanja Tulevaisuudentekijät 50 vuodeksi pyrkii kesätyöllistämään kaikki 17-vuotiaat kymenlaaksolaisnuoret. Lue lisää maanantain lehdestä. Lue koko uutinen:

