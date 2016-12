Uutinen

Kymen Sanomat: Uudet kirkkotekstiilit tuovat valoa Pyhtään kivikirkkoon Pyhtään Pyhän Henrikin kirkossa on saanut uudet valkoiset liturgiset tekstiilit. Uusia kirkkotekstiilejä esiteltiin ensimmäisen kerran seurakunnalle juhlamessussa ensimmäisenä adventtina. Tulevan kirkkovuoden aikana julkistetaan loput liturgiset tekstiilit. Kirkkotekstiilit ovat kristinuskon sanomaa kuvaavia tekstiilejä. Niissä tuodaan vertauskuvin esiin Kristuksen läsnäolo ja kohtaaminen. — Kirkkotekstiilit julistavat, että jumalanpalvelus on juhla Jumalan kunniaksi. Uusilla tekstiileillä on tarkoitus tuoda kiinnityskohtia elämän matkan tekoon, sanoo kirkkoherra Marjo Kujala. Uudet kirkkotekstiilit on suunnitellut ja valmistanut tekstiilitaiteilija Helena Vaari. Pyhtään kirkko on hänelle kymmenes kirkko, johon hän on valmistanut kirkkotekstiilejä. Tekstiilit on hyväksyttänyt kirkkotekstiilityöryhmä, jossa ovat toimineet kirkkoherran lisäksi Mervi Liimatainen, Anne Skoas, Jaana Klami ja Kari Kasurinen. Pyhtään kirkon uusissa tekstiileissä näkyvät kivikirkon keskiaikaisuus ja suomalainen luonto. Valkoisten liturgisten tekstiilien kuvioinnissa esiintyvät korostuneesti Raamatussa mainitut kristilliset kasvisymbolit. Vaarin mukaan hän halusi tuoda valkoisissa kirkkotekstiileissä esiin valon tärkeyden. — Valkoinen jouluruusu kuvastaa Neitsyt Mariaa, sinivuokko yhdistetään uuteen alkuun ja pihlajaa pidetään Suomessa pyhänä puuna. Kieloon puolestaan liitetään ajatus viattomuudesta ja värinsä kautta autuaallisuudesta. Yhdessä nämä tuovat valoa kirkkoon, Vaari sanoo. Uusilla kirkko tekstiileillä korvataan 50 vuotta käytössä olleet taiteilijan Toini Kallion suunnittelemat kirkkotekstiilit. Kujalan mukaan uudistusta on suunniteltu jo monta vuotta. Kirkkotekstiilityöryhmä päätyi valitsemaan Vaarin suunnittelemaan ja valmistaan kirkkotekstiilit, koska hänen työtapansa herätti kiinnostusta. — Vaari aloitti työn perusteellisesti tekemällä historiallista tutkimusta ja tutustumalla paikalliseen ympäristöön, Kujala kertoo. Kirkkotekstiilit otetaan käyttöön porrastetusti tulevan kirkkovuoden aikana. Seuraava liturginen väri tulee olemaan violetti, joka on paaston ajan väri. Violetit tekstiilit tulevat näkemään päivän valon kevät talvella. Lisätietoja tekstiilien tekemisestä ja suunnittelusta voi hakea osoitteesta: www.helenavaari.fi Lue koko uutinen:

