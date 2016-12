Uutinen

Kymen Sanomat: Puhdistettu kodinkone kestää kauemmin — katso marttojen siivousvinkit! Suursiivous on mennyttä vuosituhatta. Ainakin jos uskotaan marttoja. Jos kuitenkin haluaa satsata kotiinsa tavallista viikkosiivousta enemmän ennen juhlapyhiä, voi tekemistä jakaa useampaan erään. Aloita vaikka kodinkoneista, joiden puhdistus kannattaa. Huollettu ja puhdistettu kodinkone kestää kauemmin, on turvallisempi käyttää ja voi kuluttaa vähemmän sähköä. Kymenlaakson Marttojen kotitalousasiantuntija Virpi Ikonen suosittelee puhdistusta heti tahran tultua. — Pinttynyttä likaa on aina hankalampi poistaa. Ensimmäiseksi on hyvä lukea kodinkoneiden käyttöohjeet. — Niissä voi olla puhdistusneuvoja ja varoituksia esimerkiksi hankaavien aineiden käytöstä. Lisävinkkejä netissä www.martat.fi. Lue lisää aiheesta päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

