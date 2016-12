Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan vasemmisto ja vihreät jatkavat päivähoitokapinaa Lasten päivähoito nousee taas pääosaan, kun Kotkan valtuusto käsittelee torstaina kaupungin ensi vuoden budjettia. Oppositiopuolueet SDP, vasemmistoliitto ja vihreät jatkavat kapinaa maan hallituksen mahdollistamia päivähoitoleikkauksia vastaan. Puolueilla on niukka enemmistö Kotkan valtuustossa. Jos vasemmiston ja vihreiden esitykset toteutuvat Kotkassa, päiväkotien ryhmäkoot säilyvät ennallaan. Kotka ei myöskään rajoittaisi työttömien lasten oikeutta kokopäivähoitoon. Kaupungin johdon budjettiesitykseen nämä leikkaukset on leivottu sisään. Vasemmiston ja vihreiden linjan toteutuminen tietää ensi vuonna noin 280 000 euron lisälaskua. Tulevina vuosina säästö olisi kasvanut yli miljoonaan euroon. Palvelujohtaja Jorma Haapanen on alistunut siihen, ettei päivähoitoon esitetyt muutokset mene läpi tällä kertaa. — Budjettipäätökset ovat voimassa vuoden kerrallaan. Uskon, että tulevaisuudessa näitä leikkauksia on pakko esittää uudestaan, sillä Kotkan talousahdinkoon ei ole näköpiirissä helpotusta. — Tämä on totuttu kaava. Monetkaan säästöesitykset eivät mene uusina läpi, mutta vuosien mittaan kyllä, Haapanen sanoo. Lue lisää aiheesta päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

