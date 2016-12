Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalaistutkija kehitti mittarin kotihoidon vanhusten lääkityksen avuksi Kotihoidon piirissä on yhä huonokuntoisempia asiakkaita. Moni käyttää runsaasti lääkkeitä, joiden kanssa voi esiintyä erilaisia ongelmia. Iäkkäiden kanssa eniten asioivilta lähi- ja perushoitajilta on puuttunut kuitenkin luotettava työkalu, joiden avulla voidaan arvioida lääkehoidon riskejä. Kotkalaistutkija Maarit Dimitrow on kehittänyt avuksi arviointimittarin. Kysymyspatteriston muotoon rakennettu mittari on osa Dimitrowin tuoretta väitöstyötä. Väitös tarkastettiin marraskuun lopussa Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa. Patteristo sisältää 18 kysymystä, joiden avulla lähi- ja perushoitajat voivat kartoittaa hoidollisesti tärkeitä lääkitysongelmia. Arviointimittari on rakennettu lomakkeen muotoon. Kysymykset on laadittu niin, että lähi- ja perushoitajat pystyvät täyttämään sen luontevasti normaalin päivätyön ohessa. Lomake toimitetaan eteenpäin tiimin sairaanhoitajalle tai lääkärille. Lääkärin tehtäväksi jää verrata lääkelistaa ja oireita toisiinsa ja tehdä tarvittavat johtopäätökset. Lue lisää huomisen Kymen Sanomista tai digilehdestä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/03/Kotkalaistutkija%20kehitti%20mittarin%20kotihoidon%20vanhusten%20l%C3%A4%C3%A4kityksen%20avuksi/2016321589773/4