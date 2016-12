Uutinen

Kymen Sanomat: Joulukalenteri: Myrskyluodolle Täytät jouluaattona neljäkymmentä vuotta. Vatsanseutuasi on vilkuiltu napakoin katsein läpi vuosien. Isotädin syntymäpäivillä elokuussa kahviväki supisi turhan suureen ääneen epäonneasi. Ei ole Marjukka löytänyt miestä itselleen, eikä edes sairaanhoitajakoulua saanut loppuun käytyä. Vanha virsi, mutta kenelle se kuuluu niin korviin sattuu. Ei, et saanut todistusta, et enää viimeistä harjoittelua loppuun asti. Työnäsi on ollut vain raapustaa paperille terävät huomiosi, vakoilijan valheesi katsellessasi kaupungilla ihmisiä heidän loikkiessaan yli jäätyvien lätäköiden. Olet myös vannonut, ettet tarvitse pysyvästi miestä elämääsi ollaksesi kokonainen. Perhosen toukan koteloon on kuitenkin alkanut tulla säröjä. Oletko sittenkin päästänyt jotakin tärkeää lipumaan ohitsesi, vieläkö ehtisit? Haet kirpeässä talvisäässä ulkovaraston pakastimesta marjoja sisälle pienempään pakkaseen. On hyvä, että jaksoit kesällä poimia, puhdistaa ja pakastaa. Jaksoit, vaikka tunsit rintasi päällä painon, joka miltei salpasi hengityksen. Lokakuun viimeisenä satoi sitten ensilumi lämpimään maahan. Viipyi siinä tuskin puolta päivää, mutta paino rinnaltasi oli kokonaan poissa. Katsoit ikkunasta katoavaa valkeutta ja kuuntelit keittiön rätisevästä radiosta merisäätä. Joltain luodolta tiedot puuttuivat, ja sinne Maijaksi siirsit mielessäsi itsesi. Talviseen saaristoon, jossa myrskylyhdyn valossa meren ja taivaan yhtymäkohta katoaa. Pieneen, vinoon, räystäättömään mökkiin Janneasi odottamaan, torpantäydelle lapsia joulua laittamaan. Kati Kunnaala Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/03/Joulukalenteri%3A%20Myrskyluodolle/2016521592158/4