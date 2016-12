Uutinen

Kymen Sanomat: Wärtsilän alueelle on tulossa 2000 asukkaan asuinalue Katariinankallion asuinalueen liikkeelle lähteminen antaa buustia koko Kotkansaaren suunnittelulle. Ensi vuonna on tarkoitus aloittaa vieressä sijaitsevan ns. Wärtsilän vanhan telakka-alueen asemakaavoittaminen. Alueelle on tulossa jopa 2000 asukkaan asuinalue. Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen rauhoittelee alueella toimivia yrityksiä: muutokset ovat hitaita ja niistä tiedotetaan hyvissä ajoin etukäteen. Katariinankallion viidestä kerrostalotontista FH Invest on lunastanut kaksi rakennusliike Skanskalta. Mikkeliläinen yritys aikoo tulla Kotkaan jäädäkseen. Se haluaa olla mukana uuden ja upean merellisen asuinalueen rakentamisessa. Ensimmäisen talon ennakkomarkkinointi on alkanut. Lisää tietoja kohteesta löytyy esimerkiksi: www.katariinankallio. fi. Lue koko uutinen:

