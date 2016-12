Uutinen

Kymen Sanomat: Uutisen takaa: Moni yrittää vaikuttaa sisältöön Yleisradio on viime päivät ollut mediakohun keskellä. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) on epäilty painostaneen Yleisradiota Terrafame-uutisoinnista. Yleisradion päätoimittajalta Atte Jääskeläiseltä on perätty, onko julkisen palvelun Yle taipunut Sipilän vaatimuksiin ja vaarantanut journalistisen sananvapauden. Ylen journalistinen johto on puuttunut toimittajien ohjelmien tekemiseen. Varoituskorttiakin on käytetty. Jos kohun on onnistunut väistämään mutta se kiinnostaa, kannattaa katsoa keskiviikon A-studio Ylen Areenasta. Jokainen tehköön itse omat päätelmänsä siitä, onko Ylessä toimittu oikein vai väärin. Jokainen tehköön omat päätelmänsä myös pääministerin tunteellisesti antamista lausunnoista. Kymen Sanomien toimituksessa kyseltiin torstaina, onko meitä painostettu tai yritetty painostaa. Onko? Päätoimittajuuttani on kestänyt huhtikuun alusta. Sitä ennen ehdin olla toimituksen päällikkönä pari vuotta. Näinä aikoina minuun on oltu jokunenkin kerta yhteydessä siitä, mitä tai miten Kymen Sanomien pitäisi käsitellä tai olla käsittelemättä. Yhteydenottoja en voi tietenkään yksioikoisesti tuomita. Päinvastoin, monillekin minua lähestyneille olen vastannut ystävällisesti, että ”kiitos vinkistä, harkitsemme asiaa”. Moni vaikuttaja yrittää vaikuttaa myös median sisältöön. Vaikuttamista on tietysti jo se, että yritys, yhdistys tai muu yhteisö kutsuu toimituksen infotilaisuuteen tai lähettää sähköpostiin tiedotteen. Se tehdään juuri siinä tarkoituksessa, että toimitus reagoisi. Valistunut yritys, yhdistys tai muu yhteisö tietysti ymmärtää, että kun julkisuuteen pyrkii, pitää hyväksyä julkisuuden ehdot. Ei kannata kuvitella, että saa julkisuudesta vain itselle maistuvat herkkupalat. Lobbaajat, olkoot sitten ammattilaisia tai tehtävää oto. hoitavia, koettavat edistää oman näkökulmansa huomioimista. Kyllä minä käyn lounastapaamisissa enkä ole heittänyt roskakoriin kaikkia iltapalakutsujakaan. Meidän toimittajammekin käyvät. Sitä sanotaan keskusteluksi, yhteiskuntasuhteiden hoitamiseksi, näkökulmien kuuntelemiseksi ja ihmisten tapaamiseksi. Välillä kutsujana on lehti. Toisinaan joku paikallinen toimitusjohtaja soittaa ja moittii meitä väärästä näkökulmasta. Hänen johtamastaan yrityksestä ei olisi pitänyt kirjoittaa sillä tavalla kuin me olimme tehneet. Tai hän saattaa valittaa, että yritystä ei ole jossain hyvässä yhteydessä noteerattu ollenkaan, vaikka hänen mielestään olisi pitänyt. Mitä vastaan? Asiallisen puheen kuuntelen. Kysyn, onko virheitä. Jos on, ne oikaistaan, ainakin jos ne ovat olennaisia. Jos aiheesta on tarjolla uusia avauksia, niihin voi tarttua. Siihen, että kerrottu asia vain ei miellytä toimitusjohtajaa, ei yleensä voi sanoa muuta kuin voi-voi. Uhkaillaanko meitä? Kyllä. Väkivallalla uhkaamisen ja rikosoikeudellisella vastuulla pelottelun lisäksi on muitakin keinoja. Yksi uhkaa perua tilauksensa. Iso ilmoittaja antaa ymmärtää, että hän lakkaa ilmoittamasta, ja se horjuttaa lehden taloutta. Joku aina silloin tällöin valittaa median etiikkaa valvovaan Julkisen sanan neuvostoon. Tänä vuonna olen laatinut yhden vastineen JSN:ään, ja sieltä tuli vapauttava päätös. Paria valitusta neuvosto ei ole ottanut edes käsittelyyn. Olennaista ei ole se, että joku haluaa vaikuttaa. Olennaista on se, että riippumattoman median ei pidä luovuttaa päätösvaltaa sisällöstään toisille. Atte Jääskeläinen totesi keskiviikon A-studiossa, että periksi ei pidä antaa sen enempää pääministerille, talouselämälle kuin edes yhtiön työntekijöille. Saa siis yrittää vaikuttaa. 20 palauteviestiä on silti paljon, varsinkin jos pääministeri lähettää ne. Kirjoittaja on Kymen Sanomien vastaava päätoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/02/Uutisen%20takaa%3A%20Moni%20yritt%C3%A4%C3%A4%20vaikuttaa%20sis%C3%A4lt%C3%B6%C3%B6n/2016321588479/4