Kymen Sanomat: Tien yli oikaissut Karhuvuoren koulun oppilas jäi auton alle aamulla, kuljetettiin tajuissaan sairaalaan Karhuvuoren koulun oppilas jäi auton alle Karhuvuorentiellä perjantaiaamuna. Rehtori Marianne Puumalainen kertoo, että onnettomuus tapahtui aamuhämärässä vähän yli kello 8. Puumalaisen tietojen mukaan 7. luokan oppilas loukkaantui onnettomuudessa. Puumalainen kertoo, että oppilas oli tajuissaan ja puhekykyinen, kun hänet kuljetettiin sairaalaan. Rehtori ei nähnyt onnettomuutta, mutta saapui paikalle, kun pelastustoimet olivat käynnissä. Puumalaisen mukaan onnettomuus tapahtui epävirallisella oikopolulla Karhuvuorentien yli. — Oikoreitti on ihan yleisesti käytössä. Siinä kohdassa ei ole suojatietä. Kyseinen oikopolku sijaitsee kahden koululle johtavan alikulun välissä. Puumalainen kertoo, että oppilaita on tänäkin syksynä muistutettu alikulkujen ja merkittyjen väylien käyttämisestä. — Alikulut on tehty sitä varten, että niitä käytetään. Tietysti aina toivoo, että se muistettaisiin ilman, että tarvitsee sattua jotain. Puumalainen lähetti tapahtumasta viestin oppilaiden vanhemmille Helmi-järjestelmän kautta. Viesti lähetettiin muun muassa siksi, ettei tapauksesta leviäisi paikkansapitämättömiä huhuja. Lue koko uutinen:

