Uutinen

Kymen Sanomat: Reserviläisliiton itsenäisyyspäivän huomionosoitukset Puolustusministeri Jussi Niinistö on myöntänyt itsenäisyyspäivän päivämäärällä kolme Reserviläisliiton Ansioristiä soljen kera ja 25 Ansioristiä. Lisäksi liiton hallitus on myöntänyt 57 Reserviläisliiton Kultaista, 90 Hopeista ja 125 Pronssista ansiomitalia. Reserviläisliiton vanhimmalla huomionosoituksella, vuonna 1976 perustetulla Ansioristillä palkittaan tänä itsenäisyyspäivänä muun muassa Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kontra-amiraali Timo Junttila, Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen johtaja, kenraalimajuri Timo Rotonen ja kenttäpiispa Pekka Särkiö sekä Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja, kapteeni Mikko Halkilahti. Kotkalaiselle kansanedustajalle Sirpa Paaterolle (sd.) on myönnetty Reserviläisliiton hopeinen ansiomitali. Liiton korkeimpia huomionosoituksia, Ansioristejä soljen kera myönnetään nyt vain kolme kappaletta ja kaikki liiton omille järjestöaktiiveille. Vuonna 1982 perustetun huomionosoituksen saavat Etelä-Karjalan Reserviläispiirin aiempi puheenjohtaja, vääpeli Martti Sairanen Imatralta, Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiirin edellinen puheenjohtaja, vääpeli Timo Ronkainen Oulusta sekä liiton varapuheenjohtajana aikanaan toiminut, koulusihteeri Pirjo Koponen Kirkkonummelta. Reserviläisliiton korkeimpia huomionosoituksia luovutetaan maanantaina 5. joulukuuta Helsingissä. Itsenäisyyspäivänä myönnettävät liiton ansiomitalit luovutetaan pääsääntöisesti reserviläispiirien järjestämissä tilaisuuksissa itsenäisyyspäivänä tai sen tuntumassa eri puolella Suomea. Reserviläisliiton hopeinen ansiomitali Sirpa Paatero, kansanedustaja, Kotka Reserviläispiirien esityksestä myönnettävät ansiomitalit Hopeinen ansiomitali Rintelä Pekka, alikersantti, Virolahti Pronssinen ansiomitali Kajanus Jorma Tapio, sotamies, Miehikkälä Laajalahti Antti Tapani, kersantti, Virolahti Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/02/Reservil%C3%A4isliiton%20itsen%C3%A4isyysp%C3%A4iv%C3%A4n%20huomionosoitukset/2016321588560/4