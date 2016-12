Uutinen

Kymen Sanomat: Miehikkälässä on tänään perinteiset joulumarkkinat Miehikkälässä järjestetään tänään perjantaina perinteinen ja odotettu markkinatapahtuma. Joulunavaus ja joulumarkkinat järjestetään Miehikkälän torilla. Järjestäjinä ovat Miehikkälän Käsityöläiset ja Virolahti- Miehikkälä Yrittäjäyhdistys yhdessä. Pitkät perinteet omaavan joulumarkkinatapahtuman järjesti alussa Miehikkälän yrittäjät. Vuosittain tapahtumapaikka on vaihdellut, mutta nyt tapahtuma järjestetään toista kertaa viime vuonna avatulla Miehikkälän uudella torilla. Joulupukki on mukana koko päivän tapahtumassa vieraillen mukana olevissa yrityksissä ja myös palvelukoti Kunilassa sekä Joulupuodissa. Joulumarkkinat Miehikkälän torilla tänään kello 9-14. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/02/Miehikk%C3%A4l%C3%A4ss%C3%A4%20on%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20perinteiset%20joulumarkkinat/2016321588480/4