Kymen Sanomat: Merimuseon uusi näyttely kertoo katoavasta purjelaivaperinteestä Suomen Merimuseon uusi vaihtuva näyttely seuraa Viaporin telakan elämää syksystä kevääseen. Kuvat on ottanut Ranskassa asuva fotojournalisti Jacopo Brancati, joka tutustui historiallisen telakan toimintaan useamman vuoden ajan. — Alukset ovat kauniita, mutta sitäkin enemmän olin kiinnostunut ihmisistä, jotka pitävät vanhat laivat hengissä, Brancati kertoo. Viaporin telakka on toiminut Suomenlinnassa lähes kolmensadan vuoden ajan. Tänä päivänä siellä korjataan ja entistetään historiallisesti arvokkaita laivoja. — Se on yksi maailman vanhimmista yhtäjaksoisesti toiminnassa olleista telakoista, vuodesta 1987 telakkaa ylläpitäneen Viaporin telakka ry:n puheenjohtaja Jouni Wirta sanoo. Wirran mukaan Viaporin telakka on Suomen tärkein puulaivojen entisöintikeskus. Suomenlinnaan saapuu joka syksy noin 15 perinnealusta, joille telakka tarjoaa suojan ja korjauspaikan talven ajaksi. Yli 60 valokuvaa sisältävä näyttely toimii perinnetiedon dokumentoijana. Brancatin mukaan valokuvat kertovat intohimosta purjehdukseen, taidosta ja ystävyydestä, jotka pitävät yllä sukupolvelta toisella kulkevaa perinnettä. Näyttelyn historiallinen osio esittelee puisten purjealusten historiaa 1900-luvun alusta 1970-luvulle. — Telakalla on eri-ikäisiä ihmisiä: opiskelijoita, puu- ja metalliseppiä sekä laivanrakentajakonkareita. Ihmiset työskentelevät yhdessä yhteisen päämäärän hyväksi. Kuvista välittyy tunne yhteenkuuluvuudesta, Brancati luonnehtii. Näyttelyn on tuottanut ja Suomen merimuseolle lahjoittanut Viaporin Telakkayhdistys. Suunnittelusta vastaa ranskalainen taiteilijaryhmä Infine Arts. Ääni-installaation on toteuttanut Arja Kastinen, joka on myös säveltänyt ja esittänyt musiikin. Italialaislähtöinen Brancati kuvannut ja työskennellyt Suomessa vuodesta 2006. Hänen suomalaisten luotsien työstä kertova valokuvanäyttelynsä Jäinen matka Suomeen oli esillä Merikeskus Vellamossa 2008—2009. Viaporin telakka —silta tulevaisuuteen -näyttely Suomen merimuseossa 12.3.2017 asti. Lue koko uutinen:

