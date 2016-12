Uutinen

Kymen Sanomat: Lukiolaiset konsertoivat tänään Haminassa Pappilansalmen koululla Haminan lukion oppilaat järjestävät nyt toista kertaa konsertin Pappilansalmen koululla Haminassa. Tänään järjestettävässä konsertissa on mukana noin 50 Haminan lukion oppilasta. — Mukana on edelleen niitä, jotka laittoivat koko idean liikkeelle viime vuonna, kertoo musiikinopettaja Anne Urpalainen. — Kuitenkin esimerkiksi kuorolaisista noin puolet ovat uusia. Alkuperäisen ajatuksen mukaisesti tapahtumaan pyritään saamaan mahdollisimman usea koulun oppilaista mukaan esiintyjäkaartiin. — Viime vuonna ohjelmisto perustui pääosin suomalaisesta musiikista. Nyt kappaleet ovat pääosin kansainvälistä 80-luvun poppia, kuten Totoa, kertoo urpalainen. Konsertissa kuullaan Urpalaisen mukaan myös uutta, lähinnä pop-musiikkia ja myös suomalaista tuotantoa. — Myöskään kansanmusiikkia ei ole unohdettu. Koulun oppilaista Maija Holopainen tuo lavalle oman kansanmusiikkiyhtyeensä, kertoo Urpalainen. Konsertin House-bändi koostuu lukiolaisista ja myös solistit ovat koulun omia oppilaita. Pääosin esityksistä vastaavat lukion omat oppilaat, mutta ne oppilaista, joilla on omia yhtyeitä, ovat mukana yhtyeineen. Rock-pitoisen pläjäyksen antaa haminalainen Rock Criminals -yhtye ja lukion ykkösluokkalaisista koostuva Frost Bite -yhtye. HaLu Got The Beat -konsertti esitetään Pappilansalmen koululla Haminassa perjantaina 2. joulukuuta kello 19. Lue koko uutinen:

