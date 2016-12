Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkaan tulossa uusi panimo, ensimmäinen olut julkaistiin jo Kotkaan puuhataan uutta panimoa. Suunnitteilla on panimo, joka tuottaa käsityöläisoluita paikallisin voimin. Laitteisto on jo valmiina, toimitiloja etsitään parhaillaan. Toiveena olisi saada tuotantotilat Kyminlinnan kiinteistöistä. Asialla ovat ravintola For Youn ravintoloitsijat Yrjö Piirainen, Tero Hovi, Mika Pakkanen sekä Markus Ettamo yhdessä kotkalaisten kotiolutharrastajien Harri Puhakan, Marko Karppasen sekä Olli Mannisen kanssa. Miehet eivät jääneet pyörittelemään peukaloitaan odotellessa oman panimon valmistumista. Brändi päätettiin luoda jo etukäteen. Niin syntyi Linnake, joka on rekisteröity tavaramerkiksi. Ensimmäinen olut lanseerattiin tänään. 5,5 prosentin vahvuinen pale ale valmistettiin Teerenpelin panimossa Helsingissä. Kyse on hanatuotteesta, jota myydään vain puuhamiesten omassa ravintolassa. Lue lisää huomisen Kymen Sanomista tai digilehdestä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/02/Kotkaan%20tulossa%20uusi%20panimo%2C%20ensimm%C3%A4inen%20olut%20julkaistiin%20jo/2016321589193/4