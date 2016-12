Uutinen

Kymen Sanomat: Kopiokin poissa — KTP:llä vain yhdeksän pelaajaa illan liigaotteluun KTP-Basketilla on kokoonpanossa vain yhdeksän pelaajaa tänään Korisliigan kotiottelussa Uudenkaupungin Korihaita vastaan. Pitkäaikaispotilaiden Mikael Aallon ja Markus Moleniuksen seuraan sairaslistalle on odotetusti liittynyt takamies Villematti Kopio, joka loukkaantui hurjan näköisessä törmäyksessä Kauhajoen Karhun Samuli Vanttajan kanssa keskiviikkona.Lisäksi poissa ovat Joona Tuomala ja B-poikien EYBL-reissussa Prahassa oleva Mustapha Amzil.KTP katkaisi Karhua vastaan viiden ottelun tappioputkensa, mutta vakuuttavasti pelasi myös tämäniltainen vastustaja Korihait. Se lopetti kärkijoukkue Seagullsin 11 ottelun voittosarjan tylyllä 17 pisteen kotivoitolla.— Korihait on hyvä joukkue. Neljä amerikkalaista ja Mikko Jalosessa erittäin hyvä kotimainen takamies, KTP:n päävalmentaja Ray Ailus sanoo.— Heillä on kova voitto alla, joten he tulevat Kotkaan varmasti hyvällä itseluottamuksella.KTP voitti lokakuussa Uudessakaupungissa peräti 85—66. Sen jälkeen molemmilta on vaihtunut yksi ulkomaalaisista: KTP:llä takamies Ian Young laituri Daniel Baileyyn ja Ukilla Reginald Bratton Eric McAlisteriin. Molemmat ovat rosterissa laitamiehiä, mutta McAlister on 204-senttisenä kymmenkunta senttiä edeltäjäänsä pitempi.— Kotkaan lähdetään hakemaan revanssia ja makselemaan kalavelkoja. Edellisessä kohtaamisessa oltiin kotihallissa luvattoman heikkoja, Korihaiden päävalmentaja Jarno Nikula sanoi Korisliiga.fi-sivustolla.Mustapha Amzilin edustamat KTP:n B-junnut muuten aloittivat eilen EYBL-pelinsä komealla voitolla. Tshekkiläinen isäntäseura USK Praha hävisi kotkalaisille 46—75. Tänään KTP kohtaa itävaltalaisen Klosterneuburg Dukesin.Liigaottelu KTP-Basket—Korihait alkaa Karhuvuoren Steveco-areenalla kello 18.30. Lue koko uutinen:

