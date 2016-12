Uutinen

Kymen Sanomat: Kansankeittiö ruokkii ja tiedottaa lauantaina Kotkassa Koko Kotkan Keittiön seuraava kaikille avoin ruokailu järjestetään lauantaina Kotkassa Kulttuuritalo Greipissä. Vegaanista ruokaa kauden kasviksista tarjoilevat Kotkan Animalian vapaaehtoiset. Tällä kertaa tarjolla on soija-perunasoselaatikkoa raasteiden kera. Ruokailun jälkeen kansankeittiötoiminnan järjestäjät vastaavat kysymyksiin Koko Kotkan Keittiön toiminnasta ja miten siihen pääsee mukaan. Toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta ja siihen ovat tervetulleita mukaan yksityishenkilöt sekä järjestöt. Tapahtuman aikana Greipissä on käynnissä Animalian Kotkan alueosaston joulumyyjäiset. Myyjäispöydästä löytyy muun muassa Animalian tukituotteita sekä käsitöitä. Kansankeittiö Kulttuuritalo Greipissä Kirkkokatu 22, Kotka lauantaina 3. joulukuuta kello 12-15. Lue koko uutinen:

