Uutinen

Kymen Sanomat: KTP-Basketilla kahden voiton viikko — Molenius kokeili jo pelaamista KTP-Basket on ensimmäistä kertaa tällä kaudella voittoputkessa. Viikon toinen kotivoitto tuli Uudenkaupungin Korihaista numeroin 81—67 (46—24). Keskiviikkona KTP voitti Karhuvuoressa Kauhajoen Karhun pistein 75—68. KTP:llä on nyt 10 pistettä 14 ottelusta. Mainiot otteet jatkuivat perjantaina heti ylösheitosta. KTP meni pikavauhtia 8—0-johtoon ja voitti ensimmäisen kympin 22—11. Toisessa erässä Korihait kavensi eroa, ja KTP:n päävalmentaja Ray Ailus otti aikalisän tilanteessa 24—18. Jotain tehokasta Ailus paussilla sai aikaan, sillä KTP vei seuraavan noin kolmen minuutin jakson 12—0. Kolmannen erän vei Korihait (26—19), mutta KTP pääsi silti päätösneljännekselle turvallisen tuntuisesta 65—50-johdosta. Eikä ote voitosta ollut lähelläkään kirvota. Sherman Gay nosteli 24 pistettä. Monyea Pratt osui viidesti kaaren takaa ja kerran vapaaheitosta: 16 pistettä. Daniel Bailey heitti 10 pistettä ja tilastoi 9 koriin johtanutta syöttöä. Severi Kaukiainen pelasi jälleen hyvän ottelun, ja pisteitäkin syntyi yhdeksän. Viisi viikkoa sairaslistalla rannevamman vuoksi ollut Markus Molenius pelasi ottelun lopussa minuutin ja 13 sekuntia. Vielä torstaina hän epäili, että Korihait-peli tulisi liian nopeasti. KTP:llä on edessä viikon huili. Joukkue kohtaa ensi viikon perjantaina Tampereella Pyrinnön. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/02/KTP-Basketilla%20kahden%20voiton%20viikko%20%E2%80%94%20Molenius%20kokeili%20jo%20pelaamista/2016321593398/4