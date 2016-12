Uutinen

Kymen Sanomat: KTP-Basket jäädytti seuraikonin pelinumeron — Jarkko Tuomala on pääsarjan ottelutilaston ykkönen KTP-Basket jäädytti Korihait-ottelun alkajaisiksi seuraikoni Jarkko Tuomalan pelinumeron 13. Tuomala, 55, pelasi koripallon pääsarjassa 20 kautta vuosina 1979—2000. Hän edusti vain kasvattajaseuraansa KTP:tä. Tuomala voitti KTP:n kanssa neljä Suomen mestaruutta. SM-hopeamitaleita on neljä ja pronssimitaleita kaksi. Tuomala on juhlinut Suomen cupin voittoa seitsemän kertaa. Tuomala pelasi KTP:ssä 623 SM-sarjan runkosarjaottelua. Kun päälle lyödään pudotuspelit, saadaan kokonaisottelumääräksi 731. Kumpikin on Suomen pääsarjahistorian suurin pelimäärä. Tuomala on miesten pääsarjan kaikkien aikojen levypallotilastossa viidentenä yhteensä 4229 levypallolla (keskiarvo 5,8). Torjuntatilastossa hän on 14:s (279) ja pistetilastossa 15:s (8633, ka. 11,8). Kaikkien aikojen virhetilastoa Tuomala johtaa aivan omilla luvuillaan. Hänelle vihellettiin 731 ottelussa yhteensä 2389 virhettä. Tilastokakkosena on Sami Lehtoranta (2088 virhettä ja kolmosena Mikael Salmi (1799). Viime vuoden lokakuussa pantiin jäihin Pertti Marttilan pelinumero 12. Vuonna 2012 seura jäädytti Larry Poundsin pelinumeron 14. Myös valmentaja Erkki Hiltusen ”valmentajapaita” on nostettu Karhuvuoren urheilutalon seinälle. Peli-Karhuista on jäädytetty Auli Nymanin numero. Lue koko uutinen:

