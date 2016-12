Uutinen

Kymen Sanomat: Esteetön Kotka -tunnustus Metsähallituksen Luontopalveluille Kotkan kaupungin vammaisneuvosto on myöntänyt Esteetön Kotka -tunnustuksen Metsähallituksen Luontopalveluille Langinkosken luonnonsuojelualueen ja rakennusten rakentamisesta esteettömiksi ja saavutettaviksi kaikille käyttäjäryhmille. — Tunnustuksen saajan valinta oli yksimielinen. Olemme aikaisemminkin huomanneet, että Langinkosken ympäristössä on tapahtunut positiivisia muutoksia, mutta viime aikoina muutokset ovat olleet valtavia, muun muassa siltoja on parannettu. Alue on tehty helpommaksi ja jopa helpoksi liikkua. Koska kysymyksessä on suojeltu alue, ei siitä tietysti saa täysin esteetöntä, eikä esteettömyys koske suojeltua rakennusta, Keisarillista kalamajaa, toteaa vammaisneuvoston puheenjohtaja Liisa Valtonen. Valtonen muistuttaa, että Langinkosken alueella tehdyt muutokset ilahduttavat myös matkailijoita. — Esteettömyys koskee meitä kaikkia. Vammaisneuvosto on jakanut kunniakirjoja vuodesta 2007 lähtien esteettömyyden ja saavutettavuuden hyväksi tehdystä työstä yksityishenkilöille ja yhteisöille. — Tällä kertaa annoimme tunnustuksen erilaiselle yhteisölle kuin yleensä. Ehkä se kannustaa heitä tulevaisuudessakin, toivoo Valtonen. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/02/Esteet%C3%B6n%20Kotka%20-tunnustus%20Mets%C3%A4hallituksen%20Luontopalveluille/2016321588719/4