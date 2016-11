Uutinen

Kymen Sanomat: Työvälineet kuntoon, puhelin kiinni kokouksessa — tietopankki auttaa työhyvinvoinnin parantamisessa Työhyvinvointia on Suomessa kehitetty vuosikymmeniä. Vaikeus on siinä, että valtava määrä käyttökelpoista tietoa on hajallaan, jumissa eri hankkeissa tai käytössä vain yksittäisillä työpaikoilla. Kiireinen ihminen ei ehdi seuloa runsaudensarvesta tarvitsemaansa tietoa niin nopeasti, kuin sitä oman työyhteisönsä arjessa kaipaisi. — Tähän tarpeeseen kokosimme valtakunnallisen Tepsi-tietopankin. Se tarjoaa kootusti työelämässä hyviksi koettuja, tepsiviä, kevyitä ja nopeita vinkkejä työhyvinvoinnin lisäämiseen ja työn sujuvoittamiseen, tutkija Sari Käpykangas Työterveyslaitoksesta kertoo. Tietopankissa on tiiviitä kuvauksia onnistuneista käytännöistä sekä yksityisistä yrityksistä että julkiselta alalta, niin yrittäjiltä kuin palkansaajiltakin. — Arjen pienillä ideoilla voi parantaa esimiesten ja alaisten välejä, helpottaa tiedon kulkua, lisätä yhteishenkeä ja edesauttaa jaksamista. Yhtä lailla tavoitteena voi olla tasapuolistaa koulutusmahdollisuuksia, vähentää häiriöiden viemää työaikaa ja petrata palautteen antoa. Vinkeistä voi ottaa mallia suoraan tai niitä voi muokata omalle työyhteisölle sopiviksi. Satsaukset työhyvinvointiin maksavat itsensä takaisin parantuneella tuloksellisuudella, asiakastyytyväisyydellä ja kohentuneella imagolla. Yrityssuomi.fi-verkkosivustolta löytyvä Tepsivät teot työelämässä -tietopankki on ollut käytössä yhdeksän kuukautta. — Se on löydetty hyvin. Kävijöitä on tähän mennessä ollut kaikkiaan 6 000. Yhteistyössä ovat olleet mukana myös Työturvallisuuskeskus, sosiaali- ja terveysministeriö ja Yritys-Suomi sekä Työsuojelurahasto, joka on myös rahoittanut hanketta. Lue lisää torstain lehdestä. Lue koko uutinen:

