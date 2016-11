Uutinen

Kymen Sanomat: Tänään vietetään Pohjoismaista palovaroitinpäivää — onko sinun kodissasi tarpeeksi varoittimia? Tänään vietetään jokavuotista Pohjoismaista palovaroitinpäivää. Päivän teemana on palovaroittimien toimintakunnon varmistaminen vaihtamalla niihin uudet paristot. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö muistuttaa, että paristokäyttöisten palovaroittimien toimintakunnosta vastaa asukas. Sen sijaan sähköverkkoon kytketyistä varoittimista vastaa kiinteistön omistaja. Säädösten mukaan asunnon jokaisen kerroksen jokaista alkavaa 60 neliömetriä varten pitää olla vähintään yksi toimiva palovaroitin. Asian voi ajatella yksinkertaisemminkin. — On fiksua asentaa palovaroitin ainakin kaikkiin niihin huoneisiin, joissa nukutaan. Lisäksi varoitin on hyvä olla eteisessä, uloskäynnin lähettyvillä, SPEKin turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino suosittelee. Leino kertaa, että palovaroittimen toimintakunto kokeillaan painamalla laitteessa olevaa testinappia, kunnes varoittimesta kuuluu kova ääni. Paloturvallisuusviikon Kipinä-sovellus muistuttaa palovaroittimen testaamisesta jokaisen kuukauden ensimmäisenä päivänä. Kipinän saa ilmaiseksi omasta sovelluskaupasta, ja sen avulla voi tehdä myös kodin Oman paloharjoituksen. — Palojen ennaltaehkäisyn lisäksi kannattaa harjoitella tulipalosta poistumista, jos vahinko kuitenkin sattuu. Oman paloharjoituksen avulla opetellaan toimimaan silloin, kun palovaroitin piippaa, kertoo Leino. Paloturvallisuusviikko.fi-sivuston ohjeilla Oman paloharjoituksen voi tehdä myös taloyhtiöissä, työpaikoilla, kouluissa ja päiväkodeissa. Pohjoismainen palovaroitinpäivä päättää meneillään olevan Paloturvallisuusviikon. Lue koko uutinen:

