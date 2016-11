Uutinen

Kymen Sanomat: Rauhalan päiväkodissa laitetaan liikennevaloilla liian kovat äänet kuriin Kotkan kuulo ry lainasi noin kuukausi sitten ääniliikennevalot Rauhalan päiväkodille. Siellä ne ovat vahtineet ruokailutilan melun tasoa. Aluksi lapset mekkaloivat tahallaan siten, että valot pomppasivat punaiselle. Melko pian tämä vaihe meni kuitenkin ohi. Sama ilmiö on huomattu muissakin paikoissa, missä melua on ryhdytty vahtimaan vastaavanlaisten laitteiden avulla. Päiväkotien suuret ryhmäkoot ovat yksi syy siihen, että desibelitaso nousee helposti korkeaksi. Sekä lasten että henkilökunnan kuulo on koetuksella, kun tarhassa vietetään useita tunteja viikossa. Kuulo-ongelmien lisäksi melu aiheuttaa ärtyneisyyttä ja keskittymiskyvyn puutetta. Lasten puheen ja kielen kehityksen ongelmat voivat johtua melusta. Lue koko uutinen:

