Kymen Sanomat: Paltan joulukalenteri alkaa Kirjoittajayhdistys Paltta on toimittanut Kymen Sanomiin 24-osaisen joulukalenterin, joka julkaistaan jouluaattoon saakka sekä printissä että verkossa. Yhdistys on toimittanut joulukalenteria lehteemme vuodesta 2013. Tällä kertaa sarja koostuu proosateksteistä, joissa eri puolilta Kaakkois-Suomea olevat kirjoittajat kertovat jouluun liittyviä tarinoita. Sarjan kuvituksen on tehnyt Veera Miettinen. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/01/Paltan%20joulukalenteri%20alkaa/2016521551059/4