Kymen Sanomat: Ministeriö kymenlaaksolaisille: Kaikki sote-investoinnit ajateltava kokonaisuutena Keskussairaalan investointia ministeriössä valmistelevan erityisasiantuntija Kirsi Kaikon mukaan sote-pallo on nyt koko Kymenlaaksolla, ei pelkästään Kotkalla ja Kouvolalla. — Kymenlaaksossa pitää käydä läpi investointitarpeet ja palvelutarpeet koko maakunnan ja kaikkien asukkaiden kannalta suhteutettuna maakunnan taloudelliseen kantokykyyn, Kirsi Kaikko kiteytti ministeriön terveiset kymenlaaksolaisille. Kaikon mukaan ei puhua pelkästään erikoissairaanhoidosta vaan kaikista sote-palveluista ja investoinneista lähtien aina ikäihmisten palveluyksiköiden rakentamisesta. Kaikon mukaan puhutaan mittavista asioista, jotka koskettavat asukkaita Miehikkälää myöten. Aikaa yhteisen maakunnallisen näkemyksen löytämiseen pari-kolme viikkoa. Kotkan palvelujohtajan ja maakunnan sote-työryhmän puheenjohtajan Jorma Haapasen näkemyksen mukaan pallo on erityisesti Carealla. Hänen mukaan keskiviikkoisissa neuvotteluissa ministeri Juha Rehulan luona tuli yhtenä vaihtoehtona esiin se, että molemmat investoinnit (keskussairaala ja Ratamo) toteutettaisiin yhtenä hankkeena Carean eli kuntayhtymän alla. — Se olisi ratkaisu kaikkiin ongelmiin. Investoinnit olisivat optimaaliset ja yli-investoinneilta vältyttäisiin. Sääli, että tämän olisi voinut tehdä aikaisemminkin. — Hoitoprosessit ovat kehittyneet lyhyessä ajassa niin valtavasti, että myös keskussairaalan suunnitelmat ovat osittain vanhentuneet, Haapanen sanoi. Haapasen mukaan Kymenlaakson todellinen huoli on se, että väkiluku pienenee noin tuhannella vuodessa. — On oikeasti mietittävä, mikä on maakunnan taloudellinen kantokyky. Eija Anttila Lue koko uutinen:

