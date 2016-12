Uutinen

Kymen Sanomat: Liian usein muut päättävät muistisairaan puolesta Muistisairas ihminen pystyy usein itse määrittelemään, millaista on hyvä elämä kotiympäristössä. Tämän asian kunnioittamista korosti Muistiliitto ry:n järjestöjohtaja Anna Tamminen Kotkassa torstaina. Höyrypanimolla pidettyyn valtakunnalliseen seminaariin saapui muistisairaita ja heidän läheisiään sekä avustajiaan lähes 150. Hyvä elämä kotiympäristössä oli seminaarin teemana. Tamminen totesi, että useita vuosikymmeniä omassa kodissaan asunut kyllä tietää hyvän elämän ainekset. — Miksi tämä tieto häipyisi jonkin diagnoosin myötä. Muistiliiton tekemien kyselyjen perusteella nousee esiin kaksi isoa asiaa. Hyvässä kotielämässä yhdistyvät turvallisuus ja vapaus. Nuo asiat saattavat olla ristikkäisiä tosilleen, mutta silti varsin tärkeitä jokaisessa elämänvaiheessa. Kotkan seudun muistiyhdistyksen puheenjohtajan Erja Mäkeläisen mukaan turvallisuus ja vapaus toteutuvat enimmäkseen sairauden alku- ja keskivaiheessakin, mutta sairauden edetessä vaikeudet lisääntyvät. Ongelmallista Mäkeläisen mielestä on se, että liian usein muut ihmiset tekevät päätöksiä muistisairaan puolesta. He ovat joko omaisia tai hoitajia. Turhan aikaisin viedään näin pois itsemääräämisoikeutta. — Muiden ihmisten hyväntahtoisuudesta on useinkin kyse, mutta silti kysymättä jää tärkeitä asioita sairaalta itseltään. Helposti ylipuhutaan ja suojellaan. Seminaarin yhtenä tarkoituksena on nostaa esiin se tosiasia, että muistisairailla on omat näkemykset ja mielipiteet, joita pitää kuunnella, totesi Anna Tamminen. Veikko Mäenpää Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/01/Liian%20usein%20muut%20p%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4v%C3%A4t%20muistisairaan%20puolesta/2016321579369/4