Kymen Sanomat: Kotkansaarella kokeillaan minijäteasemaa Kymenlaakson Jäte Oy avaa kuukaudeksi minijäteaseman Kotkansaarelle. Jäteasema tulee osoitteeseen Kymenlaaksonkatu 18, linja-autoaseman kulmalle, entisen Lillin eläinkaupan tiloihin. Minijäteasema avautuu itsenäisyyspäivän jälkeen, torstaina 7. joulukuuta ja palvelee 7. tammikuuta saakka. Asema on avoinna arkisin kello 10—18 ja lauantaisin kello 10—14. Minijäteasemalla otetaan vastaan vain pieniä jätteitä, jotka asukas jaksaa kantaa ja tuoda paikalle kävellen. Jos jäte mahtuu tavalliseen kaupan muovikassiin, on se sopivan kokoinen minijäteasemalle tuotavaksi. Minijäteasemalla ei oteta vastaan auto- tai peräkärrykuormia eikä suuria kodinkoneita, koska tilaa on vähän. Autokuormat ja suuret jätteet tulee toimittaa Heinsuon jäteasemalle. Minijäteasemalle voi tuoda pieniä sähkölaitteita, metallia, vaarallisia jätteitä ja tietoturvapaperia. Kaikkia näitä otetaan vastaan maksutta. Muita jätelajeja ei ainakaan toistaiseksi oteta vastaan, vaan ne on toimitettava Heinsuon jäteasemalle. Pieniä sähkölaitteita ovat kaikki mikroaaltouunin kokoiset tai sitä pienemmät sähkölaitteet, kuten kahvinkeittimet, kattolamput, porakoneet tai hiustenkuivaajat. Metallia ovat esimerkiksi kattilat ja paistinpannut, pyykkitelineet ja erilaiset johdot. Kodin vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi energiansäästölamput ja loisteputket sekä maalit, liimat ja lakat. Myös pesuaineet, joissa on vaarallisen aineen merkintä, ovat vaarallista jätettä. Tietoturvapaperin keräykseen voi tuoda kodin papereita, joita ei uskalla laittaa tavalliseen paperinkeräykseen eli esimerkiksi henkilötunnuksen sisältäviä papereita. Tietoturvapaperia kerätään lukittuun jäteastiaan ja paperit toimitetaan tuhottavaksi. Palvelu on vain yksityishenkilöille, ei yrityksille. Minijäteaseman kanssa samaan liiketilaan avautuu Sotek-säätiön Goodwill-kierrätysmyymälä. Paikalle voi siis tuoda myös käyttökelpoisia tavaroita. Lue koko uutinen:

