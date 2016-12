Uutinen

Kymen Sanomat: Joulukuusikätköilyssä löytäjä saa kuusen kotiin jouluksi — kaksi kuusista on Kymenlaaksossa Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso on mukana järjestämässä perinteisen Joulukuusikätköilyn lauantaina 10. joulukuuta. Kuusikätköily toteutetaan geokätköilyä mukaillen noin 40 yhdistyksen alueella ympäri maan. Tänä vuonna metsänhoitoyhdistys Kymenlaakson alueelta löytyy kaksi kuusta. Metsänhoitoyhdistysten joulukuusigeokätköilyssä joulukuusi tai -kuuset löytyvät koordinaattien osoittamasta paikasta lauantaiaamuna 10. joulukuuta. Paikalle ensimmäisenä ehtinyt saa pitää kuusen löytöpalkkiona. Kuusen lisäksi kätköpaikassa on kätköpurkki, jossa on lokivihko, johon kaikkien paikan löytäneiden toivotaan kirjaavan käyntinsä. Kuusikätköilyllä metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso haluavaa toivottaa kaikille hyvää joulua ja muistuttaa, että joulukuusen hakeminen metsästä ei kuulu jokamiehen oikeuksiin. Poikkeuksen tekevät joulukuusikätköilyssä löytyvät kuuset, jotka on merkiksi koristeltu punaisella metsänhoitoyhdistys-kuitunauhalla. Kuusikätköt voivat sijaita yksityisten henkilöiden, kuntien tai valtion omistamilla mailla. Kätköjen etsijöiden tulee noudattaa jokamiehenoikeuksia ja -velvollisuuksia ja toimia häiriötä tai vahinkoa aiheuttamatta. Kuusikätköjen koordinaatit julkaistaan lauantaina 10. joulukuuta noin kello 8 osoitteessa www.mhy.fi/joulukuuset sekä metsänhoitoyhdistyksen omilla sivuilla mhy.fi/kymenlaakso Ajankohtaista -valikossa. Lue koko uutinen:

