Kymen Sanomat: Ensimmäinen talo Katariinankalliolle valmistuu kesällä 2018 Kotkan kenties hulppeimmalla alueella sijaitsevien kerrostalojen rakentaminen alkaa ensi keväänä. Katariinankallion ensimmäinen kovan rahan talo on 8-kerroksinen ja sen ennakkomarkkinointi on alkanut.Mikäli 60 prosenttia asunnoista on varattu, FH Invest Oy iskee kuokan maahan toukokuussa.Rakennettava tontti on Katariinanniemen lähellä sijaitsevan asuinalueen viidestä tontista keskimmäinen. FH Invest hankki kaksi tonttia Skanskalta.Mikkelissä ja Kouvolassa toimiva FH Invest pitää Kotkan uutta merellistä asuinaluetta upeana rakennuspaikkana. Markkinoinnissa se luottaa paljon pääkaupunkiseutuun ja mahdollisiin paluumuuttajiin. Helsingin hintoihin verrattuna Katariinankalliosta saa asunnon edullisesti joko omaan käyttöön tai sijoituskohteeksi. Katariinankallion uudisrakennuksen keskimääräinen neliöhinta on 3 700 euroa.Paitsi merellinen luonto Katariinankallion valttina ovat lähellä olevat palvelut. Lue koko uutinen:

