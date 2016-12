Uutinen

Kymen Sanomat: Ammatillinen kuntoutus korvaa työkokeilun ja työhönvalmennuksen Kelan työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus korvaa ensi vuoden alusta alkaen nykyisen työkokeilun, työhönvalmennuksen ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksen. Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus on yksilökuntoutusta. Se on tarkoitettu tilanteisiin, joissa kuntoutuja tarvitsee sairautensa ja kokonaistilanteensa takia yksilöllistä tukea työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valintaan tai työllistymiseen. Työllistymistä edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa on kolme vaihtoehtoista palvelulinjaa, jotka ovat työkokeilu, työhönvalmennus sekä työkokeilun ja työhönvalmennuksen yhdistelmä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/01/Ammatillinen%20kuntoutus%20korvaa%20ty%C3%B6kokeilun%20ja%20ty%C3%B6h%C3%B6nvalmennuksen/2016321582062/4