Kymen Sanomat: Öiset ryöstäjät tunkeutuivat koteihin Aittakorvessa ja pahoinpitelivät osan asukkaista Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä aamuyöllä kaksi miestä tunkeutui väkisin yhteensä kolmeen Kotkassa, Aittakorven alueella sijaitsevaan asuntoon. Miehet anastivat asunnoista omaisuutta ja pahoinpitelivät joitakin kyseisten asuntojen asukkaista. Ainakin yhden uhrin vammat vaativat sairaalahoitoa. Poliisi otti epäillyt kiinni asunnosta, johon tekijät viimeksi tunkeutuivat. Epäillyt on pidätetty ja heitä säilytetään tällä hetkellä Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen Kouvolan pääpoliisiaseman poliisivankilassa. Epäillyt ovat kotkalaisia nuoria miehiä, toinen epäillyistä on alle 18-vuotias. Molemmat ovat poliisille ennestään tuttuja. Suurin osa miesten anastamasta omaisuudesta on saatu takaisin. Esitutkinta asiassa on kesken ja poliisi selvittää muun muassa tekojen motiivia. Uutista on täydennetty klo 10.23. Lue koko uutinen:

