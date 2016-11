Uutinen

Kymen Sanomat: Suomalaismies toi Ruotsista 39 bulvaania avaamaan pankkitilit Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon, petosvyyhdissä tutkittiin 881 rikosta Kaakkois-Suomen poliisi on tutkinut poikkeuksellisen laajaa petoskokonaisuutta. Suomalaismies toi Ruotsista 39 bulvaania avaamaan pankkitilit Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon. Päätekijä sai haltuunsa avattujen tilien verkkopankkitunnukset, joiden avulla hän tehtaili 600 000 euron edestä petoksia. Poliisin mukaan vyyhdin yhteydessä on tutkittu yhteensä 881 rikosta. Petoksia alettiin tutkia syksyllä 2015, kun epäilykset heräsivät kaakkoissuomalaisessa pankissa. Suomalainen henkilö oli tuonut pankkiin useamman Ruotsin kansalaisen avaamaan pankkitilin. Ruotsalaiset olivat juuri muuttaneet Suomeen ja kaikki asuivat samassa osoitteessa. Tutkinnassa ilmeni, että pankkitilejä oli avattu useissa konttoreissa eri puolilla Kaakkois-Suomea. Ruotsista tuodut bulvaanit olivat myös kirjoilla Kaakkois-Suomessa. 35 bulvaaneista on Ruotsista ja neljä Kroatiasta. — Ihmisiä on etsimällä etsitty ja tuotettu Suomeen tilinavausta varten. He ovat saaneet matkan Suomeen, syötyä laivaristeilyllä hyvin, paluumatkan ja pienen korvauksen, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Heinonen kertoo. Ruotsista tuodut luovuttivat saamansa verkkopankkitunnukset päätekijälle, joka otti niillä lainoja netistä. Lisäksi hän käytti nettipankkitunnuksia ostosten tekemiseen netin kautta. Asianomistajana rikosvyyhdissä on 40 suomalaista netin kautta lainoja myöntävää yhtiötä. Heinonen kertoo, että koko 600 000 euron summa on jäänyt kateisiin. Heinosen mukaan päätekijä on käyttänyt rahaa omaan elämäänsä. Hän oli ostanut muun muassa avoauton sekä Mercedez-Benz -merkkisen maastoauton sekä vaatteita, tietokoneita ja puhelimia. — Hänellä on ollut 39 pankkiitiliä käytössään, joilla rahaa on siirretty ristiin rastiin. Rahat on nostettu käteisenä ruotsalaisista pankkiautomaateista. Heinosen mukaan rikossarja alkoi helmikuussa 2015 ja kesti lähes vuoden. Päätekijäksi epäilty pitkään Ruotsissa asunut suomalaismies etsintäkuulutettiin ja hänet otettiin kiinni Suomesta tammikuussa 2016. Hän on ollut siitä asti vangittuna Suomessa. Esitutkinta on päättynyt ja tapaus on syyteharkinnassa. Tapausta käsitellään Kymenlaakson käräjäoikeudessa todennäköisesti alkuvuodesta. Heinonen kertoo, että syyttäjä ratkaisee miten syytteet paketoidaan. Tutkinnassa on ollut petoksia, petosten yrityksiä, kavalluksia, väärennöksiä, rekisterimerkintärikoksia ja rahanpesurikoksia. Heinosen mukaan on mahdollista, että käräjillä tapausta käsitellään esimerkiksi 39 törkeänä petoksena. On mahdollista, että bulvaanit eivät joudu vastaamaan heidän nimissään tehdyistä petoksista. — On ratkaistava mihin asti heidän osutensa ylettyy, eli mitä he ovat tienneet. Pankkitunnuksilla on nostettu maksimissaan 43 000 euroa, tuskin bulvaani on antanut sellaiseen valtuuksia, Heinonen pohtii. Väärennöksiä on tutkittu niissä tapauksissa, joissa bulvaaneilta on vaadittu palkkatodistuksia osoituksena tuloista. Silloin esitettiin väärennetyt palkkatodistukset. Epäillyissä rahanpesurikoksissa taas päätekijä toi Ruotsista käteistä rahaa 11 suomalaiselle. Näitä 11 Etelä-Suomessa asuvaa henkilöä epäillään rahanpesurikoksista. Muokattu kello 14.51: Uutista täydennetty. Lue koko uutinen:

