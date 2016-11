Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan kaupunginteatterin näyttelijä Reeta Vestman Linnan juhliin Combon solistiksi Kotkan kaupunginteatterin näyttelijä Reeta Vestman laulaa tänä vuonna Linnan juhlissa Kaartin Combon solistina. Näyttelijänä, laulajana, muusikkona ja laulunopettajana toimiva Vestman on valmistunut Sibelius-Akatemiasta musiikin maisteriksi sekä Lontoon Royal Academy of Musicista musikaalinäyttelijäksi. Reeta tunnetaan myös Husky Rescuen solistina sekä useista teatterirooleistaan. Kaartin Combo on noin kymmenhenkinen Kaartin soittokunnan soittajista koottu viihdeorkesteri. Kokoonpano aloitti kutsuvieraiden tanssittamisen musiikkimajuri Raine Ampujan aloitteesta Linnan juhlien parketilla TarjaHalosen presidenttikaudella vuonna 2000 Sami Pitkämön laulaessa solistina. Ajanmukaisen ja menevämmän musiikin soittamiselle alkoi vuosituhannen vaihteessa olla kysyntää. Vuorottelu perinteisempää tanssimusiikkia soittavan Kaartin soittokunnan konserttikokoonpanon kanssa on taannut sen, että juhlien arvokas tunnelma säilyy loppuun asti, vaikka tanssilattialla tunnelma onkin vapautunut ja iloinen. Kaartin Comboa johtaa soittokunnan saksofonisti, ylikersantti Eero Saunamäki. Lue koko uutinen:

