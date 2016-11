Uutinen

Kymen Sanomat: Karhulasta ponnistanut Microsoftin maajohtaja kävi koodausopissa Kotkassa Mussalon koulun neljäsluokkalaiset pääsivät esittelemään ohjelmointitaitojaan tiistaina. Oppilaiden taitoja seurasivat muun muassa Microsoftin maajohtaja Pekka Horo, Kotkan kaupunginjohtaja Henry Lindelöf ja Kotkan opetustoimenjohtaja Juha Henriksson. Peruskoulujen uuden opetussuunnitelman mukaista ohjelmointia on jo kokeiltu useassa Kotkan koulussa. Peruskouluissa ohjelmointi perustuu visuaalisuuteen ja pelillisten elementtien hyödyntämiseen. Niiden avulla harjoitetaan muun muassa ongelmanratkaisua. Tai luodaaan aarteenetsintäpeli, kuten Mussalon koulussa. Microsoftin läsnäolo koulussa liittyi myös uuteen yhteistyökuvioon. Mussalon koulu liittyy mukaan ohjelmistoyhtiön maailmanlaajuiseen Showcase-kouluverkostoon. Verkosto käyttää digitaalisia ratkaisuja opettamiseen ja oppimisen tukena. — Haluamme olla mukana tukemassa uusien taitojen oppimista ja varmistaa osaavan työvoiman syntymistä Suomeen. Teemme koulujen kanssa yhteistyötä siinä, miten uutta oppimista voisi lähestyä, Pekka Horo toteaa. Karhulan kasvatti kävi aikoinaan Rauhalan ala-asteen sekä Karhulan yläasteen ja lukion. — Itselläni on positiiviset muistot kouluajoilta. Mutta kyllähän tämä on mennyt huimasti eteenpäin. Nykyään aika eri tavalla lähestytään asioita, Horo totesi viitaten tietotekniikan merkityksen kasvuun opetuksessa. Lue koko uutinen:

