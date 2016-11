Uutinen

Kymen Sanomat: Jukka Gustavson urkuineen Kotkan Kairossa Legendaarinen hammond-taiteilija Jukka Gustavson esiintyy perjantaina kotkalaisyleisölle Ravintola Kairossa Kotkassa. Kairoon Gustavson tulee porvoolaisen British Standard -yhtyeen kanssa. Yhtyeessä esiintyvät urut ja laulun hoitavan Gustavsonin lisäksi Jussi Bufk bassossa, Edvard Seger kitarassa ja Thomas Törnroos rummuissa. Lauluissa ovat mukana myös Bufk ja Seger. Brittiblues -tapahtumassa esiintyvä kokoonpano on saavuttanut suurta suosiota pääkaupunkiseudulla, jossa se on esiintynyt muun muassa Malmi-talolla ja Tavastia Klubilla. Porvoossa kokoonpano veti yhteisen esiintymisen Pave Maijasen kanssa Porvoon taidetehtaalla. British Standard -yhtye on julkaisemassa pikapuolin albumin, jolla on mukana myös Gustavson. Yhtye on ollut koossa noin viidentoista vuoden ajan, kertoo kitaristi Edvard Seger. – Jukka tuli mukaan vuonna 2005. Olimme studiossa tekemässä äänityksiä ja Gustavson tuli soittamaan levylle. Yhteistyö sujui niin hyvin, että hän jäi kiinteäksi jäseneksi. Yhtye on erikoistunut 60-luvun lopun brittibluesiin. – Tulevalla levyllä on omia kappaleita, mutta keikat koostuvat pääosin lainabiiseistä, kertoo Seger. Keikoilla yhtye soittaa muun muassa John Mayallin, Fleetwood Macin, Peter Greenin, The Trafficin ja Jeff Beckin musiikkia. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/11/30/Jukka%20Gustavson%20urkuineen%20Kotkan%20Kairossa/2016321548320/4