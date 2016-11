Uutinen

Kymen Sanomat: Juha Rehula päättänee keskussairaalasta jouluun mennessä — Rintamo on toiveikas Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjaus- ja laajennushanke ei kokonaan ratkennut ministeri Juha Rehulan (kesk.) luona tänään käydyissä neuvotteluissa. Mutta ei sitä tyrmätykään. Perhe- ja peruspalveluministeri haluaa vielä lisäselvityksiä siitä, miten Kymenlaaksossa aiotaan erikoissairaanhoidon palvelut tulevaisuudessa järjestää. — Luulen, että tämä asia on jouluun mennessä selvä, totesi Carean hallituksen puheenjohtaja Seppo Rintamo (kok.) heti tuoreeltaan palaverin jälkeen. Joka tapauksessa ministerin päätös keskussairaalan poikkeusluvasta on Rintamon mukaan odotettavissa tammikuuhun mennessä. — Ihan hyvä fiilis tapaamisesta jäi. Eija Anttila Lue koko uutinen:

